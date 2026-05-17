Ιταλία: Ακρωτηριάστηκαν δύο τραυματίες από την επίθεση με αυτοκίνητο στη Μόντενα – Η στιγμή που αφοπλίζεται ο δράστης

Το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς στη Μόντενα
Σοκαρισμένη είναι η Ιταλία από το χθεσινό (16.05.2026) περιστατικό στην Μόντενα όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς, ενώ μαχαίρωσε και έναν που προσπάθησε να τον αφοπλίσει.

Από τους 8 τραυματίες του περιστατικού στην Μόντενα της Ιταλίας δύο ήταν σοβαρά οι γιατροί αναγκάστηκαν να τους ακρωτηριάσουν τα κάτω άκρα. Ένας μάλιστα που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο εξακολουθεί να παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή.

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει μια γυναίκα 55 ετών, την οποία έριξε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος ο οδηγός. Άλλοι δυο τραυματίες, 52 και 69 ετών, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή, προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα.

Η αστυνομία της Ιταλίας ανέφερε ότι ο οδηγός, συνελήφθη, ενώ φέρεται να προσπάθησε να μαχαιρώσει έναν περαστικό που προσπάθησε να τον σταματήσει.

Η στιγμή που αφοπλίζουν τον δράστη

Την πόλη θα επισκεφθεί, επίσης, και ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη Σαλίμ Ελ Κούντρι.

O δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετζέτι δήλωσε ότι ο Ελ Κούντρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης του, από το 2022 μέχρι το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας. Πρόσθεσε, δε, ότι «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής». Ο τριάντα ενός ετών δράστης κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.

Ο εισαγγελέας Λούκα Μασίνι εξήγησε ότι «μετά την εξαιρετικά βίαιη πρόσκρουση, τα άτομα που χτυπήθηκαν υπέστησαν πολύ σοβαρά τραύματα» και μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία. «Δύο από αυτά υπέστησαν ακρωτηριασμό των κάτω άκρων τους, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε απειλητική για τη ζωή του κατάσταση», πρόσθεσε ο δικαστής. Τα άλλα άτομα που χτυπήθηκαν υπέστησαν «τραύματα διαφόρων βαθμών, όλα σοβαρά».

