Ο Τραμπ λέει ότι ο Τζέσε Τζάκσον ήταν ένας «καλός άνθρωπος με κότσια» και επιτίθεται σε Ομπάμα και Δημοκρατικούς

«Αγαπούσε αληθινά τους ανθρώπους», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος
Τραμπ
Τραμπ / REUTERS / Elizabeth Frantz

«Καλό άνθρωπο» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Τζέσε Τζάκσον, την εμβληματική μορφή για τα πολιτικά δικαιώματα που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «δύναμη της φύσης» σε ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, ωστόσο δεν έχασε ευκαιρία να επιτεθεί στον Μπαράκ Ομπάμα και στους Δημοκρατικούς, τους οποίους κατηγόρησε ότι τον αποκαλούν ρατσιστή. 

«Ήταν ένας καλός άνθρωπος, με πολλή προσωπικότητα, κότσια, της πιάτσας» και «αγαπούσε αληθινά τους ανθρώπους», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ο Τζέσε θα μας λείψει», είπε ο Τραμπ. Στη συνέχεια επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους.

«Παρά το γεγονός ότι με αποκαλούν ψευδώς και διαρκώς ρατσιστή οι απατεώνες και οι τρελοί της ριζοσπαστικής Αριστεράς – όλοι τους Δημοκρατικοί – ήταν πάντα χαρά μου να βοηθώ τον Τζέσι στη διαδρομή του», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει για χρόνια γραφείο στο κοινωνικό ίδρυμα του Τζάκσον στο Trump Building στο Μανχάταν, ενώ τόνισε ότι κατά την πρώτη του θητεία συνέβαλε στην ψήφιση μεταρρυθμίσεων για τη δικαιοσύνη ως «χάρη» προς τον πρώην υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ο Τζέσι ήταν μια δύναμη της φύσης όπως λίγοι πριν από αυτόν», συνέχισε, δίνοντας έμφαση στο μεσαίο όνομα του Ομπάμα. «Είχε μεγάλη συμβολή στην εκλογή – χωρίς να του αναγνωριστεί – του Barack Hussein Obama, ενός ανθρώπου που ο Τζέσι δεν άντεχε».

Η επίθεση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από ανάρτηση του Τραμπ με βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα και την Μισέλ Ομπάμα, ως πιθήκους – το οποίο στη συνέχεια «κατέβασε». 

