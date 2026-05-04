Ο Τραμπ με κάρτες UNO στα χέρια, στέλνει μήνυμα στο Ιράν: Έχω όλα τα χαρτιά

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X γίνεται “όχημα” για τα παιχνίδια που κατά καιρούς θέλει να παίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά δεν είναι… Superman, δεν είναι κάποιος ήρωας της Marvel. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος παίζει… UNO και είναι “άγριος” στο νέο του “μήνυμα” προς το Ιράν.

Χαμογελαστός σε μια αίθουσα του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ κρατάει στα χέρια του έξι κάρτες του δημοφιλούς παιχνιδιού UNO, οι οποίες πάνω γράφουν τη λέξη Wild, δηλαδή άγριος.

Αυτή τη φωτογραφία ανέβασε ο ίδιος στο Truth Social και την έκανε αναδημοσίευση ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ΗΠΑ επιχειρούν να κάνουν τον… τροχονόμο στα Στενά του Ορμούζ, με την «Επιχείρηση Ελευθερία».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία που έχουν παγιδευτεί στο στενό, περιγράφοντάς το ως μια ανθρωπιστική προσπάθεια στο πλαίσιο του «Επιχείρηση ελευθερία».

Έγραψε ότι οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν, αν και δεν ήταν σαφές εάν αναφερόταν σε θαλάσσια ζητήματα ή σε ευρύτερες διαπραγματεύσεις.