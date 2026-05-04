Κολομβία: Σοκαριστικό βίντεο με αυτοκίνητο επιδείξεων να πέφτει πάνω σε θεατές – 2 νεκροί και 37 τραυματίες

To monster truck, όπως ονομάζεται, βγήκε εκτός πορείας και έσπειρε τον πανικό
Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στο πλήθος

Τραγικό θάνατο βρήκαν 2 άνθρωποι οι οποίοι πήγαν να παρακολουθήσουν επίδειξη αυτοκινήτων στην Κολομβία όταν ένα monster truck βγήκε εκτός ελέγχου και τους καταπλάκωσε.

Από το περιστατικό στην Κολομβία, στη νότια κολομβιανή πόλη Ποπαγιάν, τραυματίστηκαν ακόμα 37 άνθρωποι, αφού το αυτοκίνητο βρέθηκε ξαφνικά πάνω στις μπαριέρες πίσω από τις οποίες βρίσκονταν οι άνθρωποι, τις έριξε, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο πλήθος.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν το μεγάλο όχημα να περνά επιτυχώς ένα εμπόδιο, αλλά στη συνέχεια να μην καταφέρνει να φρενάρει εγκαίρως, να εκτρέπεται από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε θεατές.

Οι θεατές προσπάθησαν να φύγουν αλλά το αυτοκίνητο έφτασε μέσα σε δευτερόλεπτα πάνω τους και δεν θα κατάφεραν.

