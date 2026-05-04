Κολομβία: Σοκαριστικό βίντεο με αυτοκίνητο επιδείξεων να πέφτει πάνω σε θεατές – 2 νεκροί και 37 τραυματίες

Τραγικό θάνατο βρήκαν 2 άνθρωποι οι οποίοι πήγαν να παρακολουθήσουν επίδειξη αυτοκινήτων στην Κολομβία όταν ένα monster truck βγήκε εκτός ελέγχου και τους καταπλάκωσε.

Από το περιστατικό στην Κολομβία, στη νότια κολομβιανή πόλη Ποπαγιάν, τραυματίστηκαν ακόμα 37 άνθρωποι, αφού το αυτοκίνητο βρέθηκε ξαφνικά πάνω στις μπαριέρες πίσω από τις οποίες βρίσκονταν οι άνθρωποι, τις έριξε, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο πλήθος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν το μεγάλο όχημα να περνά επιτυχώς ένα εμπόδιο, αλλά στη συνέχεια να μην καταφέρνει να φρενάρει εγκαίρως, να εκτρέπεται από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε θεατές.

En medio de una exhibición automovilística, en Popayán, se registró un incidente en el que se vio involucrado un vehículo tipo Monster Truck. La conductora perdió el control y arrolló a 15 personas, aproximadamente.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/AaZ8QpeUfG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 3, 2026

Οι θεατές προσπάθησαν να φύγουν αλλά το αυτοκίνητο έφτασε μέσα σε δευτερόλεπτα πάνω τους και δεν θα κατάφεραν.