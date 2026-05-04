Ο Ρούντι Τζουλιάνι στο νοσοκομείο: Βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση»

Δεν είναι γνωστό σε ποιο νοσοκομείο εισήχθη και πότε, αυτός που μια περίοδο αποκαλείτο «ο δήμαρχος της Αμερικής»
Ο Ρούντι Τζουλιάνι / REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εισαγωγή του άλλοτε δημάρχου της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι στο νοσοκομείο ο οποίος νοσηλεύεται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση», όπως ανακοίνωσε χθες Κυριακή (3/5/2026) εκπρόσωπός του, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο 81χρονος.

«Ο (σ.σ.: πρώην) δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας την ώρα που μιλάμε», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X.

Δεν διευκρίνισε πού νοσηλεύεται αυτός που μια περίοδο αποκαλείτο «ο δήμαρχος της Αμερικής», ούτε πότε εισήχθη.

Ο άλλοτε εισαγγελέας, που έφτιαξε όνομα σε δίκες κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης και είχε επαινεθεί για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στην αμερικανική μητρόπολη, είχε αποτύχει να εξασφαλίσει το χρίσμα των ρεπουμπλικάνων στην εσωκομματική διαδικασία του 2008.

Ο μετέπειτα προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ ατιμάστηκε το 2023, όταν καταδικάστηκε να πληρώσει 148 εκατομμύρια δολάρια για ζημίες και τόκους σε υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης επειδή είχε διατυπώσει κατηγορίες για νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο κ. Τζουλιάνι διαδραμάτισε ρόλο αιχμής του δόρατος στην προσπάθεια να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών εκείνης της χρονιάς, τις οποίες κέρδισε ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

