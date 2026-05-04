Ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε DJ σε γαμήλιο πάρτι – Βίντεο από το set του και τους «τρελαμένους» καλεσμένους

Σε DJ μετατράπηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φαίνεται να αποφάσισε να ακολουθήσει και μια άλλη καριέρα, αυτή τη φορά στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο επικεφαλής του State Department, Μάρκο Ρούμπιο, έγινε DJ μάλιστα σε γαμήλιο πάρτι και πέρασε στιγμές διασκέδασης με τους φίλους του σε μία περίοδο όπου οι υπουργοί των ΗΠΑ έχουν σίγουρα πολλά στο μυαλό τους.

«Πριν από λίγη ώρα, ο Μεγάλος Υπουργός Εξωτερικών μας Μάρκο Ρούμπιο κάνει και τον DJ σε γάμο! Εδώ τον βλέπετε εν δράσει σε έναν γάμο… Πάμεεεεεε!!!» έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος συχνά αποκαλείται στις ΗΠΑ ως «Υπουργός Για Όλα», εκτός από υπουργός Εξωτερικών είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας αλλά και επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ και πλέον και DJ.

Στο βίντεο ο Ρούμπιο κάνει όλες τις κινήσεις που περιμένει κανείς από έναν DJ με τα ακουστικά του καθώς επέλεγε τραγούδια από έναν υπολογιστή, ενθουσιάζοντας τους καλεσμένους.

Additional footage of Marco Rubio DJing at a family wedding last night.

Όπως σχολιάζει σκωπτικά η New York Post, ο Ρούμπιο δεν είναι ο μόνος DJ στον Λευκό Οίκο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διαβόητος για το ότι κάνει το ίδιο στα δικά του πάρτι στο Μαρ α Λάγκο έχοντας αδυναμία στο YMCA των Village People.