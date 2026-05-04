Πανικός στο Νιου Τζέρσεϊ: Αεροπλάνο χτύπησε φορτηγό και κολώνα φωτισμού την στιγμή που προσέγγιζε αεροδρόμιο

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε χθες (3/5/2026) στον εναέριο χώρο του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν αεροπλάνο τύπου Boeing 767-400 της United Airlines χτύπησε φορτηγό και παρέσυρε στύλο φωτισμού την στιγμή που περνούσε πάνω από αυτοκινητόδρομο, λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ κοντά στη Νέα Υόρκη.

«Ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, η πτήση 169 της United Airlines χτύπησε στύλο του (σ.σ. αυτοκινητοδρόμου) Τερνπάικ του Νιού Τζέρζι περί τις 14:00 τοπική ώρα την Κυριακή», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), διευκρινίζοντας ότι διενεργείται έρευνα για το συμβάν με το αεροπλάνο στη Νέα Υόρκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σύστημα προσγείωσης μάλιστα του αεροσκάφους χτύπησε επίσης άλλο όχημα, τύπου τζιπ, που βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο, ενώ η αστυνομία του Νιου Τζέρσεϊ σημείωσε με τη σειρά της ότι το σύστημα προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφος και το κάτω μέρος της ατράκτου άγγιξαν στύλο φωτισμού και φορτηγό, με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Ο στύλος έσπασε και έπεσε πάνω σε Jeep, διευκρίνισε η αστυνομία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις για τον επιβαίνοντα ή τους επιβαίνοντες. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα κι έλαβε εξιτήριο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery, στο οποίο ανήκε το φορτηγό, ανέφερε σε μήνυμά του στο AFP πως ο οδηγός του είναι «εντάξει» και ότι υπέστη «μικρές εκδορές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αεροσκάφος, μήκους 62 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία στη Νούαρκ και μετέφερε 221 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος. Προσγειώθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ουδείς από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκε.

#BREAKING: Watch as dashcam video shows a United Airlines flight clipping a light pole during landing before striking a bakery truck on the ground, leaving the truck driver hospitalized.



#Newark | #NewJersey



Watch as dashcam footage from a bakery truck captures the moment… pic.twitter.com/OXw3xUVvtu — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 3, 2026

Στο αεροσκάφος παρατηρήθηκαν μικρές ζημιές, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνισε ότι το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα, αφού το προσωπικό έλεγξε τον διάδρομο όπου προσγειώθηκε για το ενδεχόμενο να είχαν πέσει συντρίμμια.

Η «ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως θα διενεργηθεί εσωτερική «έρευνα» για το συμβάν. Το πλήρωμα έχει αποσυρθεί από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις «στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής», συμπλήρωσε.