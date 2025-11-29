Ο Τραμπ «παγώνει» όλες τις αποφάσεις για άσυλο μετά την επίθεση στα μέλη της Εθνοφρουράς

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκληραίνει τη στάση του κατά των μεταναστών με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ανακοινώνει ότι παγώνει όλες τις αιτήσεις για άσυλο, μετά την επίθεση που φέρεται να διέπραξε ένας υπήκοος Αφγανιστάν εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Η επίθεση της περασμένης Τετάρτης εναντίον των δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς – μία εκ των οποίων υπέκυψε στα τραύματά της– στάθηκε η αφορμή ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τα μέτρα κατά των μεταναστών.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο διευθυντής των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου, ανέφερε ότι αναστέλλεται κάθε έγκριση, απόρριψη ή ολοκλήρωση αιτήσεων ασύλου «έως ότου διασφαλιστεί ότι κάθε αλλοδαπός έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η προστασία των Αμερικανών πολιτών έρχεται πρώτη».

USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025

Η ανακοίνωση του Έντλοου ακολούθησε την ανακοίνωση του Τραμπ για σχέδια «μόνιμης αναστολής της μετανάστευσης από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, ώστε να μπορέσει το αμερικανικό σύστημα να ανακάμψει πλήρως».

Όταν ρωτήθηκε ποιες εθνικότητες θα επηρεαστούν, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ παρέπεμψε το AFP σε έναν κατάλογο 19 χωρών —συμπεριλαμβανομένων του Αφγανιστάν, της Κούβας, της Αϊτής, του Ιράν και της Μιανμάρ— που ήδη αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς από τις ΗΠΑ από τον Ιούνιο.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών, Μάεκο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή (28.11.2025) ότι οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει προσωρινά την έκδοση βίζας σε όλα τα άτομα που ταξιδεύουν με αφγανικά διαβατήρια.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από την προστασία της χώρας μας και του λαού μας», δήλωσε.