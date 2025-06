Ο Τραμπ πάντα ενδιαφέρεται για μια «διπλωματική και ειρηνική λύση με το Ιράν» τονίζει ο Λευκός Οίκος

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που έκανε λόγο για «αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν», η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λεβίτ, δήλωσε σήμερα (23.06.2025) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «πάντα ενδιαφέρεται» για μια διπλωματική λύση με την Τεχεράνη.

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή Fox & Friends για στην σκληρή και αποφασιστική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν με σημείο αναφοράς τους πρόσφατους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Αν το ιρανικό καθεστώς αρνείται να εμπλακεί για μια διπλωματική και ειρηνική λύση, για την οποία ο πρόεδρος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, γιατί ο ιρανικός λαός δεν απομακρύνει από την εξουσία αυτό το απίστευτα βίαιο καθεστώς που τον καταπιέζει για δεκαετίες;» δήλωσε αρχικά η Καρολάιν Λέβιτ.

Στη συνέχεια, δήλωσε στην ενημέρωση του Τύπου ότι έχουν σταλεί «δημόσια και ιδιωτικά» μηνύματα σε Ιρανούς μετά τον βομβαρδισμό τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις ΗΠΑ.

Η Λέβιτ επανέλαβε ότι αυτές οι εγκαταστάσεις «κατεστράφησαν ολοσχερώς».

“No president had the guts to do it — President Trump did”: @PressSec says Trump prevented nuclear conflict with decisive strikes on Iranian nuclear sites pic.twitter.com/CEXFY9EeJ6