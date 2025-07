Ο Τραμπ πιέζει κι άλλο τον Πούτιν και δίνει νέα προθεσμία 10-12 ημερών στη Μόσχα για εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Μόσχα. Δύο εβδομάδες αφότου ανακοίνωσε πως δίνει στον Βλαντιμίρ Πούτιν περιθώριο 50 ημερών για να καταλήξει σε συμβιβασμό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε με νέα δήλωση, μειώνοντας το χρονικό όριο.

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι πλέον η νέα προθεσμία που θέτει ο Τραμπ στον Πούτιν, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «10 με 12 ημέρες από σήμερα».

Ο Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί συναντήσεις στη Σκωτία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι επρόκειτο να μειώσει την προθεσμία των 50 ημερών που είχε θέσει λόγω της απογοήτευσής του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είμαι απογοητευμένος από τον Πρόεδρο» της Ρωσίας, «πολύ απογοητευμένος από αυτόν. Επομένως, θα πρέπει να εξετάσουμε και θα μειώσω αυτές τις 50 ημέρες που του έδωσα σε μικρότερο αριθμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Σκωτία σήμερα (28.7.25), καθώς συνάντησε τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

«Έχω μιλήσει πολλές φορές με τον πρόεδρο Πούτιν, τα πηγαίναμε πολύ καλά» δήλωσε ο Τραμπ νωρίτερα, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας όμως πως η συμπεριφορά του Ρώσου ηγέτη έχει προκαλέσει την έντονη απογοήτευσή του.

«Και μετά ξαφνικά βγαίνει και αρχίζει να ρίχνει πυραύλους σε πόλεις όπως το Κίεβο, σκοτώνοντας ηλικιωμένους σε γηροκομεία ή όποιον βρεθεί στον δρόμο, με πτώματα παντού» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

BREAKING: Trump:



I am going to reduce that 50 days that I gave to Putin to a lesser number. pic.twitter.com/bC9qF9vKsd