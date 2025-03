Ο Τραμπ προσβλήθηκε επειδή ο Ζελένσκι δεν φορούσε κοστούμι – Η ερώτηση Αμερικανού δημοσιογράφου που άναψε την σπίθα για τον καβγά

Στην ιστορία θα μείνει η επεισοδιακή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο να αποχωρεί κακήν κακώς από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Axios, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχτηκε συμβουλές από την ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει τη συνηθισμένη στρατιωτική του περιβολή και να επιλέξει κάτι πιο επίσημο.

Όμως, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν ακολούθησε ακριβώς τη συμβουλή και αποφάσισε να ντυθεί στα μαύρα.

Κάτι που όπως φαίνεται να ενόχλησε τον Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Axios.

Την ώρα μάλιστα που ο Αμερικανός πρόεδρος έσφιξε το χέρι του Ουκρανού ομολόγου του στην είσοδο της δυτικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου και σχολίασε δεικτικά: «Είναι πολύ καλά ντυμένος σήμερα».

Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής συνάντησης μπροστά στις τηλεοπτικές κάρες, ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γκλεν (Brian Glenn) ρώτησε τον Ουκρανό πρόεδρο γιατί δεν φοράει κοστούμι, κατηγορώντας τον ότι δεν δείχνει σεβασμό στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο δημοσιογράφος του συντηρητικού δικτύου Real America’s Voice έγραψε: «Η γκαρνταρόμπα του αντικατοπτρίζει άμεσα την έλλειψη σεβασμού που έχει ο Ζελένσκι για τη χώρα μας. Τελεία και παύλα. Οι κριτικοί μπορούν να με κοροϊδεύουν όσο θέλουν. Δεν με νοιάζει».

