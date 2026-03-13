Κόσμος

«Ο Τραμπ σε θέλει αμέσως»: Ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ διέκοψε ξαφνικά συνέντευξη – Όταν επέστρεψε έδειχνε χαμένος

Με δυσκολία έβγαινε η φωνή του - Δείτε το βίντεο
Σκοτ Μπέσεντ
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ / REUTERS / Denis Balibouse / File Photo

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη την Πέμπτη (12.03.2026), όταν ένας βοηθός του Λευκού Οίκου διέκοψε τη συνέντευξη που παραχωρούσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να τον δει αμέσως. 

«Με συγχωρείτε, ο πρόεδρος θέλει να σας δει αμέσως» του είπε ένας βοηθός του Λευκού Οίκου και ο Μπέσεντ έβγαλε το μικρόφωνο και έφυγε από το στούντιο ενώ έδινε συνέντευξη στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Sky News, αφήνοντας τον δημοσιογράφο Γουίλφρεντ Φροστ εμβρόντητο. Όπως έγινε γνωστό ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κλήθηκε επειγόντως στην Αίθουσα Έκτακτων Καταστάσεων του Λευκού Οίκου.

Είναι άγνωστο για ποια έκτακτη κατάσταση ήθελε «αμέσως» ο Τραμπ τον υφιστάμενό του, ή αν έμαθε ότι είπε κάτι που δεν του άρεσε και ήθελε να τον επιπλήξει.

