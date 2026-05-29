Persona non grata για τη Ρουμανία ο Ρώσος πρόξενος στην Κωνστάντζα μετά την πτώση ρωσικού drone, κλείνει το προξενείο – Αντίποινα προαναγγέλλει η Ζαχάροβα

Έντονες αντιδράσεις και διεθνή συναγερμό έχει προκαλέσει η πτώση ρωσικού drone στη Ρουμανία και συγκεκριμένα σε πολυκατοικία της πόλης Γκαλάτσι, που πέρα από τις υλικές ζημιές προκάλεσε και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Ενιαίο είναι το μέτωπο καταδίκης από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (29.05.2026), ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, δήλωσε μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας (CSAT) ότι η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για το περιστατικό με το ρωσικό drone. «Η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, μια χώρα που διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια», τόνισε ο Ρουμάνος πρόεδρος.

“The entire responsibility for this incident lies with Russia — a country that has been waging a war of aggression against Ukraine for more than four years,” Romanian President Nicușor Dan said after a Russian drone struck a residential building in Galați.



Ο Νταν ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρουμανία κήρυξε ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) τον γενικό πρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κωνστάντζα και αποφάσισε το κλείσιμο του ρωσικού Γενικού Προξενείου στην πόλη.

«Γνωρίζουμε τη διαδρομή του drone»

Ο Ρουμάνος πρόεδρος ανέφερε ότι οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ως ρωσικό Geran-2, το οποίο είχε απογειωθεί από ρωσικό έδαφος.

A Russian suicide drone has struck an apartment building in Galați, Romania.



Several Romanian civilians are wounded, with some reportedly being in serious condition.



Romania is a NATO member state

«Γνωρίζουμε τη διαδρομή του, γνωρίζουμε από ποιες περιοχές της Ουκρανίας πέρασε και γνωρίζουμε πού εισήλθε στη Ρουμανία. Ήταν μέρος ενός σμήνους 43 ρωσικών drones, εκ των οποίων μόνο ένα έφτασε σε ρουμανικό έδαφος», δήλωσε.

Παράλληλα, επέκρινε «την ανευθυνότητα ορισμένων Ρουμάνων πολιτικών και διαμορφωτών κοινής γνώμης», οι οποίοι, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να δικαιολογήσουν τη Ρωσία για το περιστατικό.

Ο Νταν υπενθύμισε επίσης ότι πριν από τρεις μήνες η Ρουμανία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Ουκρανία για την κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Όπως γνωρίζετε, έχουμε υπογράψει με την Ουκρανία συμφωνία για την από κοινού παραγωγή drones», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα SAFE και η συνεργασία με το Κίεβο συνδέονται με την ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών.

Ακόμα ανακοίνωσσε ότι η χώρα συμμετέχει σε κοινό μηχανισμό με τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για την επιτάχυνση της παραγωγής και των δοκιμών drones και συστημάτων αντιμετώπισής τους.

«Διαθέτουμε κοινό μηχανισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία για την επιτάχυνση της παραγωγής και των δοκιμών drones, καθώς και φυσικά συστημάτων αντι-drone», ανέφερε.

Στην αντεπίθεση η Ρωσία

Η Ρωσία προανήγγειλε από την πλευρά της αντίποινα μετά την απόφαση της Ρουμανίας να κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο τον γενικό πρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και να κλείσει το ρωσικό Γενικό Προξενείο στην Κωνστάντζα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο ρωσικό Tass ότι η Μόσχα θα απαντήσει σύντομα στις ενέργειες του Βουκουρεστίου.

«Τα αντίποινα σε σχέση με την κήρυξη του Ρώσου προξένου ως persona non grata και το κλείσιμο του γενικού προξενείου δεν θα αργήσουν να έρθουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταδικάζει ΝΑΤΟ και ΕΕ

Το NATO καταδίκασε το πλήγμα ρωσικού drone ως «παράτολμη κλιμάκωση υβριδικού πολέμου».

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, καταδίκασε την «παράτολμη» ρωσική επίθεση με drone στη Ρουμανία σχολιάζοντας ότι αυτή δείχνει την πρόθεση της Μόσχας για κλιμάκωση. Η Γερμανία, είπε, «βρίσκεται στο πλευρό των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρουμάνο πρόεδρο Νικουσόρ Νταν, ξεκαθάρισε τη θέση της Συμμαχίας, επιρρίπτοντας ευθέως την ευθύνη στη Μόσχα.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO's absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend…

«Επιβεβαίωσα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε ίντσα συμμαχικού εδάφους. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ετοιμότητά μας για αποτροπή και άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των drones», δήλωσε ο Ρούτε.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε τη στάση της Ρωσίας άκρως επικίνδυνη, σημειώνοντας: «Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας».

«Συνεχίζουν να στοχοποιούν αμάχους και πολιτικές υποδομές σε όλη την Ουκρανία. Και η περασμένη νύχτα έδειξε για άλλη μια φορά ότι οι επιπτώσεις του παράνομου επιθετικού τους πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, ο οποίος δήλωσε: «(Εμείς) καταδικάζουμε αυτή την απερίσκεπτη εισβολή στο έδαφός της. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες στο Γκαλάτσι. Θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Για απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας, έκανε λόγο η Κομισιόν.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη, μία ακόμη απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας από τη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλαφ Γκιλ για την πρόσφατη πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η ΕΕ στέκεται με απόλυτη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ρουμανίας και των πολιτών της και συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια και την αποτρεπτική μας ισχύ, κυρίως στα ανατολικά μας σύνορα».

Όπως επισήμανε, η ΕΕ προετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, «προκειμένου να εντείνει την πίεση, καθώς γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να προχωρούν παράλληλα».

Russia’s war of aggression has crossed yet another line.



A Russian drone incursion struck a densely populated area in Romania, injuring civilians.



On EU territory.



We stand in full solidarity with Romania and its people.



As we continue strengthening our security and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Μήνυμα στήριξης από τον Ζελένσκι: «Να νιώσει η Ρωσία σημαντικές απώλειες»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσέφερε τη στήριξη του Κιέβου «με όποιον τρόπο είναι απαραίτητο», εξηγώντας ότι το drone που έπληξε το Γκαλάτσι ήταν μέρος ενός ευρύτερου πλήγματος στη νότια περιοχή της Οδησσού.

Ο Ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε: «Βασιζόμαστε στα νέα μέτρα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας ώστε να είναι πραγματικά ισχυρά και να κάνουν τη Ρωσία να νιώσει ότι τα πλήγματά της σημαίνουν σημαντικές απώλειες για την ίδια τη Ρωσία. Αυτό θα ήταν δίκαιο. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν στην προστασία της ζωής!».