Ο Ζελένσκι προειδοποιεί: Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία – Νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Γιαροσλάβ στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (29.05.2026) το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Το διυλιστήριο σταμάτησε τη λειτουργία του και στις δεξαμενές αποθήκευσης προκλήθηκαν πυρκαγιές, προστίθεται στην ανακοίνωση του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας, ενώ την ίδια στιγμή η Ρωσία φαίνεται ότι ετοιμάζει αντίποινα μεγάλης κλίμακας.

This morning, Ukrainian drones attacked the “Yaroslavl-3” oil pumping station located in Yaroslavl Oblast, western Russia.



A fire broke out at the facility as a result of the strikes, with huge pile of black smoke rising over the targeted site.



“Yaroslavl-3” is a critical node… pic.twitter.com/epoUGdMOUK — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) May 29, 2026

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Βόλγκογκραντ ανάφερε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε ένα χημικό εργοστάσιο και ενεργειακές εγκαταστάσεις μετά από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Drones attacked the Volgograd Oil Refinery and Yaroslavl Oil Refinery area at night.



Lukoil-Volgogradneftepererabotka in the Volgograd region: processes over 15 million tons of oil annually and produces gasoline, diesel and aviation fuel.



The governor of the Yaroslavl region… pic.twitter.com/XcsfvHd3Iq — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) May 29, 2026

Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα (29.05.2026) ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών.

Η Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25.05.2026) ότι σκοπεύει να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» σε στόχους στο Κίεβο και προειδοποίησε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες άλλων χωρών να φύγουν από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Ζελένσκι ζήτησε επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τόνισε ότι η εφαρμογή συμφωνιών με εταίρους για απόκτηση συστημάτων αεροπορικής άμυνας δεν πρέπει να καθυστερήσει.

Παράλληλα, η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας (Naftogaz), ανακοίνωσε πως μια ρωσική επίθεση σε εγκαταστάσεις του ενεργειακού ομίλου διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Εγκαταστάσεις της Naftogaz στις επαρχίες του Χαρκόβου και του Σούμι, στόχος επανειλημμένων ρωσικές επιθέσεων, δέχτηκαν ξανά επιθέσεις, ανακοίνωσε ο όμιλος.