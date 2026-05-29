Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Ζελένσκι προειδοποιεί: Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία – Νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τόσο ρωσικές όσο και ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις δέχτηκαν επιθέσεις - Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε περισσότερες κυρώσεις στη Μόσχα
Ουκρανικό πυροβολικό στο πεδίο της μάχης
Ουκρανικό πυροβολικό στο πεδίο της μάχης / REUTERS / Stringer
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο στην περιοχή του Βόλγκογκραντ και έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Γιαροσλάβ στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (29.05.2026) το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού.

Το διυλιστήριο σταμάτησε τη λειτουργία του και στις δεξαμενές αποθήκευσης προκλήθηκαν πυρκαγιές, προστίθεται στην ανακοίνωση του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας, ενώ την ίδια στιγμή η Ρωσία φαίνεται ότι ετοιμάζει αντίποινα μεγάλης κλίμακας.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Βόλγκογκραντ ανάφερε ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε ένα χημικό εργοστάσιο και ενεργειακές εγκαταστάσεις μετά από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα (29.05.2026) ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών.

Η Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25.05.2026) ότι σκοπεύει να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» σε στόχους στο Κίεβο και προειδοποίησε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες άλλων χωρών να φύγουν από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Ζελένσκι ζήτησε επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τόνισε ότι η εφαρμογή συμφωνιών με εταίρους για απόκτηση συστημάτων αεροπορικής άμυνας δεν πρέπει να καθυστερήσει.

Παράλληλα, η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας (Naftogaz), ανακοίνωσε πως μια ρωσική επίθεση σε εγκαταστάσεις του ενεργειακού ομίλου διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Εγκαταστάσεις της Naftogaz στις επαρχίες του Χαρκόβου και του Σούμι, στόχος επανειλημμένων ρωσικές επιθέσεων, δέχτηκαν ξανά επιθέσεις, ανακοίνωσε ο όμιλος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
160
144
119
71
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ζελένσκι: Προκάλεσε διπλωματική κρίση με την Πολωνία γιατί τίμησε Ουκρανό αξιωματικό που πολέμησε με τα SS των Ναζί
Ο Αντρίι Μελνίκ ήταν αρχηγός της Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών που πολέμησαν με τα SS, εκτόπισαν κι έσφαξαν Εβραίους και χιλιάδες Πολωνούς στη Βολυνία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo