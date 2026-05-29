Κομισιόν: Απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας το πλήγμα ρωσικού drone στη Ρουμανία

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας
Οι ζημιές που προκάλεσε ρωσικό drone σε ρουμανική πολυκατοικία
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρουμανία τις τελευταίες ώρες, μετά την πτώση ενός ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε πολυώροφη πολυκατοικία στην περιοχή Γκαλάτι, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του NATO αλλά και της Κομισιόν.

Σύσσωμες οι ευρωπαϊκές χώρες του NATO καταδίκασαν το πλήγμα του drone, από το οποίο τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με την Κομισιόν να κατηγορεί την Μόσχα για επιθετικότητα,.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη, μία ακόμη απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας από τη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλαφ Γκιλ για την πρόσφατη πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η ΕΕ στέκεται με απόλυτη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ρουμανίας και των πολιτών της και συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια και την αποτρεπτική μας ισχύ, κυρίως στα ανατολικά μας σύνορα».

Όπως επισήμανε, η ΕΕ προετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, «προκειμένου να εντείνει την πίεση, καθώς γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να προχωρούν παράλληλα».

