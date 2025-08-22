Ο Τραμπ σέρβιρε πίτσα σε ένστολους και καυχήθηκε ότι γνωρίζει «περισσότερα για το γρασίδι από οποιονδήποτε άλλον»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Αστυνομίας Πάρκων σε περιοχή της Ουάσινγκτον, το βράδυ της Πέμπτης (21.08.2025) για να ευχαριστήσει τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές, χαρακτηρίζοντας την προσπάθειά τους «μια ιστορική δράση για τη διάσωση της πρωτεύουσας από το έγκλημα, την αιματοχυσία, το χάος, την αθλιότητα και άλλα χειρότερα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, μοίρασε πίτσα στους στρατιώτες της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Παράλληλα, καυχήθηκε ότι γνωρίζει «περισσότερα για το γρασίδι από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο» κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης με στρατιώτες.

Μάλιστα, την ίδια μέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νωρίτερα την ίδια μέρα ότι θα συμμετείχε σε περιπολία με αστυνομικούς.

Σε μια σύντομη ομιλία στην περιοχή Anacostia, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος εξήρε το «εκπληκτικό έργο» των αστυνομικών και δήλωσε ότι σκοπεύει να «γιορτάσει» μαζί τους.

«Έχουμε υπέροχα χάμπουργκερ που μαγειρεύονται στο Λευκό Οίκο και έχουμε πίτσα που είπα, μην την φτιάχνετε στο Λευκό Οίκο γιατί πήγαμε σε εκείνο το μέρος που φτιάχνει την καλύτερη πίτσα», είπε στα πλαίσια του εορτασμού που προανέφερε.

«Έχουμε πολλά, οπότε θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και θα φάω μαζί σας… θα γιορτάσουμε, αλλά μετά θα επιστρέψουμε στη δουλειά και θα φροντίσουμε αυτούς τους εγκληματίες και θα τους βάλουμε εκεί που πρέπει να είναι», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ υπέγραψε στις 10 Αυγούστου εκτελεστικό διάταγμα για την ομοσπονδιοποίηση των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων και την ενεργοποίηση περίπου 800 στρατιωτών της Εθνοφρουράς της Ουάσιγκτον.

Είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην πρωτεύουσα λόγω των «απαράδεκτων αποτυχιών της ηγεσίας της πόλης», επιτιμώντας το «ριζοσπαστικό αριστερό δημοτικό συμβούλιο» για την κατάργηση του συστήματος της χρηματικής εγγύησης.

«Θα ξαναφυτέψουμε όλα τα πάρκα στην πρωτεύουσα»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «ξαναφυτέψει» τα πάρκα της Ουάσιγκτον, ισχυριζόμενος: «Ξέρω περισσότερα για το γρασίδι από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στον κόσμο», επειδή είναι ιδιοκτήτης πολλών γηπέδων γκολφ.

«Θα ξαναφυτέψουμε γρασίδι σε όλα τα πάρκα σας, θα εγκαταστήσουμε ολοκαίνουργια συστήματα ποτίσματος, τα καλύτερα που μπορείτε να αγοράσετε», είπε.

Και πρόσθεσε: «Το γρασίδι έχει ζωή. Ξέρετε, εμείς έχουμε ζωή και το γρασίδι έχει ζωή. Και το γρασίδι εδώ πέθανε πριν από περίπου 40 χρόνια».

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνόδευσαν στην ομιλία του αρκετοί υψηλόβαθμοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπουργκ, η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νομ.

Ευχαρίστησε τον καθένα από αυτούς, αναφερόμενος στην Νομ ως «την Κρίστι μου» και λέγοντας: «Μπορεί να ιππεύει άλογα όπως κανείς άλλος. Ανεβαίνει στα άλογα και τα καβαλάει με δύναμη».