Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στη Βενεζουέλα: Στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια και συγγενείς του Μαδούρο

Ο Τραμπ έχει «προβλέψει» ότι οι ημέρες του Μαδούρο στην εξουσία της Βενεζουέλας είναι «μετρημένες»
Τραμπ και Μαδούρο
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump και ο ομόλογός του της Βενεζουέλας, Nicolas Maduro / REUTERS / Jonathan Ernst / AP Photo / Cristian Hernandez

Νέες κυρώσεις στη Βενεζουέλα, επιβάλλοντας περιορισμούς σε τρεις ανιψιούς του Προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια και ναυτιλιακές εταιρείες που τα διαχειρίζονται, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χθες (11.12.2025).

Η απόφαση ανακοινώθηκε ενώ οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Politico» πως εκτιμά ότι οι ημέρες του Νικολάς Μαδούρο στην εξουσία της Βενεζουέλας είναι «μετρημένες».

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος έξι πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και ισάριθμων ναυτιλιακών εταιρειών που συνδέονται με αυτά. Τέσσερα τάνκερ – μεταξύ αυτών το «H. Constance» και το «Lattafa» – φέρουν σημαία Παναμά. Τα υπόλοιπα φέρουν σημαία των Νήσων Κουκ και του Χονγκ Κονγκ.

Όλα τους είναι υπερδεξαμενόπλοια (supertankers) που είχαν φορτώσει πρόσφατα αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA.

Στη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων μπήκαν, επίσης, οι Φράνκι Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας, Εφρέν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες και Κάρλος Έρικ Μαλπίκα Φλόρες, ανιψιοί της συζύγου του Προέδρου της Βενεζουέλας.

Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν το 2015 σε επιχείρηση της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αϊτή. Καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 18 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, αλλά απελευθερώθηκαν το 2022 στο πλαίσιο συμφωνίας για ανταλλαγή κρατουμένων με τη Βενεζουέλα.

 Στις 10 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως αμερικανικές δυνάμεις κατάσχεσαν το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο «Skipper» στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

