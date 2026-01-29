Ο Τραμπ σκληραίνει τη στάση του για τη Μινεάπολη και απειλεί: Σε διαθεσιμότητα 2 αστυνομικοί, απομακρύνθηκε ο διοικητής της συνοριοφυλακής

Λάδι στη φωτιά συνεχίζει να ρίχνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στη Μινέαπολη, όπου πράκτορες της ICE και αστυνομικοί της CBP συλλαμβάνουν, χτυπούν και πυροβολούν θανάσιμα μετανάστες, στο πλαίσιο της αυστηρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου.

Η Μινεάπολη παραμένει ακόμη σε κατάσταση σοκ από τον θάνατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι, (το περασμένο Σάββατο) από σφαίρες αστυνομικών της αστυνομίας συνόρων (CBP) αλλά και τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, από σφαίρες πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Η αστυνομία συνόρων ανακοίνωσε πως έθεσε σε διαθεσιμότητα από το Σάββατο τους 2 πράκτορες που φέρεται πως ευθύνονται για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι. Ο 37χρονος έγινε στόχος τουλάχιστον 10 πυροβολισμών ενώ ήταν πεσμένος κάτω. Πρόκειται για την «προβλεπόμενη» διαδικασία, διαβεβαίωσε εκπρόσωπός της μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ, το τελευταίο διάστημα, προσπαθούσε να αποκλιμακώνει την κατάσταση, αποσύροντας κάποιους από τους πράκτορες από τη Μινεάπολη, χθες επέστρεψε με την εμπρηστική ρητορική του, «βάζοντάς» τα αυτή τη φορά με τον δημοκρατικό δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι, επειδή δήλωσε πως «δεν εφαρμόζεται και δεν θα εφαρμοστεί η ομοσπονδιακή νομοθεσία για τη μετανάστευση» στην πόλη του.

«Μπορεί κανείς (…) να του εξηγήσει ότι αυτή η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου κι ότι παίζει με τη φωτιά!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, πληκτρολογώντας τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία, όπως συνηθίζει άλλωστε.

Την ίδια στιγμή, απομακρύνθηκε και ο σκληροπυρηνικός Γκρεγκ Μποβίνο, ο επικεφαλής της συνοριοφυλακής με καταγωγή από την Ιταλία, ο οποίος έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις με την πολιτική που διατηρεί αλλά και με την στάση του.

«Εκτός ελέγχου»

Ακόμη μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει πρόθεση να χαλαρώσει τον κλοιό στη μεγαλούπολη στη Μινεσότα: η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανέφερε μέσω X ότι συνελήφθησαν 16 φερόμενοι ως «ταραχοποιοί», διότι τους βαραίνουν υποψίες πως «επιτέθηκαν σε ομοσπονδιακούς πράκτορες».

Και «αναμένουμε περισσότερες συλλήψεις», συνέχισε.

Αυτή η τοποθέτηση «ενόχλησε βαθιά» τη δικάστρια Ντούλσε Φόστερ, ενώπιον της οποίας οδηγήθηκαν οι 16 συλληφθέντες: υπενθύμισε στην υπουργό το τεκμήριο της αθωότητας, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Στο πεδίο, η ανησυχία για τις αστυνομικές εφόδους συνέχιζε να κινητοποιεί πολίτες, που γύριζαν ασταμάτητα στους δρόμους για να εντοπίσουν και να ειδοποιήσουν σχετικά με την παρουσία ομοσπονδιακών αστυνομικών.

«Έχω την εντύπωση ότι τα εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον των κατοίκων της Μινεάπολης έφθασαν σε τέτοιο επίπεδο που δεν θα είμαστε ποτέ ξανά οι ίδιοι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντίλαν Άλβερσον, ιδιοκτήτης καφέ-εστιατορίου που μοιράζει δωρεάν γεύματα στους πιο στερημένους.

Ο πρόεδρος της συνόδου αμερικανών επισκόπων Πολ Κόκλι από την πλευρά του κατήγγειλε την ατμόσφαιρα «φόβου και πόλωσης» που δημιουργείται «όταν περιφρονείται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Προχθές Τρίτη η δημοκρατική βουλεύτρια Ίλχαν Όμαρ με καταγωγή από τη Σομαλία, που εκπροσωπεί τη Μινεσότα στην ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων και μπαίνει συχνά στο στόχαστρο του προέδρου Τραμπ, δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια ομιλίας της. Λευκός άνδρας που κράταγε σύριγγα ψέκασε προς την κατεύθυνσή της μικρή ποσότητα άγνωστου υγρού, προτού φύλακας τον ρίξει στο έδαφος. Το FBI διενεργεί έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πηγή του CNN στην αστυνομία, η σύριγγα πιθανόν περιείχε μηλόξιδο.

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να λέει πως οι επιχειρήσεις στη Μινεσότα είχαν έναυσμα μεγάλο σκάνδαλο απάτης στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων στο οποίο ενέχονται κατ’ αυτήν μέλη της κοινότητας των σομαλών μεταναστών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε εξάλλου χθες βράδυ τη δημιουργία νέας διεύθυνσης, αρμόδιας για την καταπολέμηση της «απάτης», στο υπουργείο Δικαιοσύνης, για να «σταματήσει τους απατεώνες που κλέβουν τον αμερικανικό λαό», αναφέροντας ως παραδείγματα δυο πολιτείες: τη Μινεσότα και την Καλιφόρνια.

«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες» που είναι αρμόδιοι με την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης «τρομοκρατούν γείτονές μας, συλλαμβάνουν μέλη φυλετικών μειονοτήτων και συμπεριφέρονται με σκαιότητα στους κατοίκους της Μινεσότας, εν ονόματι της δημόσιας ασφάλειας», αντέτεινε παράλληλα η βουλεύτρια Όμαρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Τα μέλη της κοινότητας φοβούνται να βγουν έξω, εξαιτίας της κατοχής της πόλης μας από την ICE», πρόσθεσε η πολιτικός.

Παρά την προεδρική υπόσχεση για «αποκλιμάκωση», δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη «ότι άλλαξε κάτι», απεναντίας, «κόσμος συνεχίζει να απαγάγεται στον δρόμο» από αστυνομικούς, είπε στο AFP η Τζένιφερ Άρνολντ, 39 ετών, που έχει δημιουργήσει δίκτυο αλληλοβοήθειας στη Μινεάπολη ώστε τα παιδιά μεταναστών να πηγαίνουν σχολείο.

Η έρευνα για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι αναμένεται να οδηγήσει στην απόδοση ευθυνών στους πράκτορες που ενεπλάκησαν. Βίντεο που ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο κι απαθανατίζουν τον θάνατό του αντικρούουν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, κατά την οποία ήγειρε «απειλή» για τη ζωή των μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Στη Μινεάπολη ανέλαβε πλέον ο Τομ Χόμαν, απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, να πιλοτάρει τις επιχειρήσεις για να συλλαμβάνονται μετανάστες, αντικαθιστώντας τον Γκρεγκ Μποβίνο, τον επικεφαλής της αστυνομίας συνόρων, που φάνταζε υπερβολικά πολεμοχαρής.

Ωστόσο οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να έχουν αποτέλεσμα, στα τέλη της εβδομάδας, νέα δημοσιονομική παράλυση των ΗΠΑ: οι δημοκρατικοί μοιάζουν αποφασισμένοι να εμποδίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να χρηματοδοτήσει τη συνέχιση της αντιμεταναστευτικής σταυροφορίας του, ακόμη κι αν αυτό σημάνει shutdown υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν αποτίνει φόρο τιμής στα θύματα με νέο τραγούδι

Ο αστέρας της αμερικανικής ροκ μουσικής Μπρους Σπρίνγκστιν, σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη νέο τραγούδι, με τίτλο «Streets of Minneapolis» και με το οποίο καταφέρεται εναντίον της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, μετά τον θάνατο δυο Αμερικανών στη μητρόπολη του αμερικανικού Βορρά από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σας το παρουσιάζω σήμερα, σε αντίδραση στην κρατική τρομοκρατία που πλάκωσε στη Μινεάπολη», εξήγησε ο αστέρας της ροκ μέσω Instagram.

Ακούστηκε το τραγούδι:

Ο συνθέτης και ερμηνευτής επιτυχιών όπως το «Born in the USA» τόνισε πως αφιερώνει το νέο τραγούδι «στους κατοίκους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη» των δυο θυμάτων.

Φωνή που συχνά εκφράζει την παραμελημένη Αμερική επί πενήντα χρόνια, ο Μπρους Σπρίνγκστιν ουδέποτε δίστασε να επικρίνει τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του. Ο ένοικος του Λευκού Οίκου «δεν καταλαβαίνει αυτή τη χώρα, την ιστορία της, ή τι σημαίνει να είσαι αληθινά Αμερικανός», έκρινε ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

«Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ από το DHS», με «πιστόλια στις ζώνες» πήγε στη Μινεάπολη «να επιβάλλει το νόμο, ή αυτό το παραμύθι μας είπαν», αναφέρουν μερικοί από τους πρώτους στίχους. «Οι ομοσπονδιακοί τραμπούκοι του Τραμπ/τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στο στήθος/μετά ακούσαμε πυροβολισμούς/κι ο Άλεξ Πρέτι έμεινε να κείτεται στο χιόνι νεκρός», συνεχίζει το τραγούδι.

«Δική μας Μινεάπολη, ακούω τη φωνή σου/καθώς τραγουδάς στη ματωμένη καταχνιά/θα θυμόμαστε τα ονόματα αυτών που σκότωσαν/στους δρόμους της Μινεάπολης», τραγουδά ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο τίτλος του κομματιού του θυμίζει παλιότερο, πασίγνωστο τραγούδι του, το «Streets of Philadelphia», για αυτούς που ζουν με το AIDS.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται από την πλευρά του επίσης συχνά, γενικά με μειωτικό τόνο, στον Μπρους Σπρίνγκστιν: τον βρίσκει «πολύ υπερτιμημένο». Ο άλλοτε αστέρας της «ριάλιτι» τηλεόρασης έχει καταφερθεί εναντίον κι άλλων αστεριών της μουσικής που έχουν ταχθεί εναντίον του, όπως η Μπιγιονσέ ή η Τέιλορ Σουίφτ.