Ο Τραμπ σπρώχνει στον γκρεμό τις σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ: Η εμμονή με τη Γροιλανδία, οι «αδύναμοι» Ευρωπαίοι και τα γαλλικά κρασιά

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να φέρει στα άκρα τις σχέσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ φέρνοντας τη σκιά νέων εχθροπραξιών πάνω από την Ευρώπη. Η εμμονή του με τη Γροιλανδία έχει φτάσει σε πρωτοφανές – ακόμα και για αυτόν – επίπεδο, ενώ είναι πεπεισμένος πως οι Ευρωπαίοι απλά θα υποκύψουν στον ωμό εκβιασμό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τη Δευτέρα πως οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ. «Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».

Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως προσκάλεσε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του, πρωτοβουλίας με σκοπό την επίλυση διεθνών συγκρούσεων. «Έχει προσκληθεί», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, επιλέγοντας προφανώς να αγνοήσει ότι η Ρωσία έχει εισβάλλει στην Ουκρανία.

Η σοβαρότερη κρίση στο ΝΑΤΟ εδώ και 80 χρόνια

Σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της εδώ και 80 χρόνια βρίσκεται η διατλαντική συμμαχία ΕΕ – ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς την Ευρώπη με οικονομικά και γεωπολιτικά μέσα, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να απειλεί με στρατιωτική επέμβαση κατά συμμάχου, με αφορμή την επιδίωξή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επικρατεί έντονος προβληματισμός για το αν η αντίσταση στις εδαφικές και οικονομικές αξιώσεις του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ρήξη με τις ΗΠΑ. Η Γαλλία και η Γερμανία εμφανίζονται διατεθειμένες να απαντήσουν ακόμη και με «εμπορικό μπαζούκα», ενώ η Ευρώπη επιχειρεί να παρουσιάσει ενιαίο μέτωπο στις επικείμενες συναντήσεις στις Βρυξέλλες.

Αναλυτές που μίλησαν στη New York Times επισημαίνουν ότι η συμμαχία που διαμορφώθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει πλέον αλλάξει ριζικά χαρακτήρα: από ένωση δημοκρατιών μετατρέπεται σε σχέση που λειτουργεί με όρους των ΗΠΑ. Παράλληλα, η εξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ στον στρατιωτικό και ενεργειακό τομέα, αλλά και στη στήριξη της Ουκρανίας, περιορίζει τις δυνατότητες άμεσης απεμπλοκής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει σταδιακά να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, με νέες εμπορικές συμφωνίες και επενδύσεις στην άμυνα, ωστόσο πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. Στο μεταξύ, η εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ διαβρώνεται, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ υιοθετεί ρητορική που αμφισβητεί ακόμη και την Ευρώπη.

Η αντιπαράθεση έχει διχάσει και τους Ευρωπαίους ηγέτες: Ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει αποφασισμένος να μην υποκύψει σε απειλές, ενώ άλλοι, όπως ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, προκρίνουν τη διπλωματία έναντι της σύγκρουσης.

Το βέβαιο είναι ότι η Ευρώπη καλείται πλέον να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να πορεύεται υπό την αμερικανική «ομπρέλα» ή αν θα επιδιώξει, με κόστος και ρίσκο, μεγαλύτερη στρατηγική ανεξαρτησία – με το μέλλον της διατλαντικής συμμαχίας να παραμένει αβέβαιο.

Οι απειλές στον Μακρόν και τα γαλλικά κρασιά

Ο Τραμπ τη Δευτέρα απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη – κρασιά και σαμπάνιες – από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ.