Ο Τραμπ στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στον πόλεμο με το Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως δεν τοποθετεί στρατιώτες «οπουδήποτε» αλλά ότι, αν το κάνει, δεν θα το πει στους δημοσιογράφους
Αμερικανοί στρατιώτες
Αμερικανοί στρατιώτες / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Kim Hong-Ji

Χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή όπου εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος ενάντια στο Ιράν αναπτύσσει ο στρατός των ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι την Παρασκευή (20.03.2026).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση με το Ιράν, αναπτύσσει στη Μέση Ανατολή το USS Boxer.

Σε αυτό επιβαίνει η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (MEU), και με το πολεμικό πλοίο που το συνοδεύει, η συνολική δύναμη αποτελείται από χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη (19.03.2026) πως δεν τοποθετεί στρατιώτες «οπουδήποτε» αλλά ότι, αν το κάνει, δεν θα το πει στους δημοσιογράφους.

Οι πηγές, που μιλούσαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν είπαν στο Reuters ποιος θα είναι ο ρόλος των επιπρόσθετων στρατευμάτων.

Όμως, ένας από τους αξιωματούχους είπε πως τα στρατεύματα αναχωρούν από τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών περίπου τρεις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους.

 

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν ακόμη σε αίτημα για σχόλια.

Κόσμος
