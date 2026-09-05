Ο Τραμπ στήνει «αψίδα του θριάμβου» στην Ουάσινγκτον, ψηλότερη από του Παρισιού

Η μεγαλομανία του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει όρια! Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προχωρά στην έναρξη των εργασιών για την κατασκευή «αψίδας του θριάμβου» ύψους 76 μέτρων κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, παρότι ομοσπονδιακή επιτροπή ελέγχου δεν έχει ακόμη δώσει την τελική έγκρισή της για το έργο.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει την κατασκευή «αψίδας θριάμβου» ύψους 76 μέτρων στην Ουάσινγκτον, ψηλότερη από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι.

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Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι η αψίδα προορίζεται να τιμήσει την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έχει επίσης δηλώσει ότι το μνημείο είναι αφιερωμένο στον ίδιο!

Η Επιτροπή Καλών Τεχνών ενέκρινε τον σχεδιασμό τον Μάιο, ακόμη και αφού ο Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της επιτροπής να μειωθεί το μέγεθος της κατασκευής, με την αφαίρεση τεράστιου αγγέλου με φτερά και δύο χρυσών αετών.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), η οποία εξέτασε το έργο της αψίδας για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του σε έναν πολυσύχναστο αεροδιάδρομο από και προς την Ουάσιγκτον, έχει εισηγηθεί να προστεθούν στον σχεδιασμό κόκκινα φώτα προειδοποίησης που αναβοσβήνουν, παρόμοια με εκείνα στην κορυφή του Μνημείου της Ουάσιγκτον.

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Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ ανακοίνωσε ότι προγραμματίζονται εργασίες εκσκαφής στο σημείο.

NEWS: Crews are set to break ground within the next two weeks on President Trump’s 250-foot Triumphal Arch at Memorial Circle in Washington, D.C. to commemorate 250 years of American independence.



Fox & Friends: “However, the beautification project faces litigation… as critics… pic.twitter.com/K4qlCb2N9n — RedWave Press (@RedWavePress) September 5, 2026

«Έπειτα από πολύ μεγάλη αναμονή (πάνω από 125 χρόνια!), ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, τις απαραίτητες εργασίες εκσκαφής για τη Μεγάλη Αψίδα του Θριάμβου», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσε ότι «θα αποτελέσει ένα από τα σπουδαία έργα αμερικανικής αρχιτεκτονικής, τιμώντας την ιστορία και τη σημασία του Εθνικού Κοιμητηρίου του Άρλινγκτον και θα είναι αντάξιο της ισχυρότερης πρωτεύουσας του κόσμου», αναφέρει ο Μπέργκαμ.

Η βιασύνη της κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο ακολουθεί μια γνώριμη τακτική του Τραμπ, αναφέρει ανάλυση των «New York Times». Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας αλλαγές σε ιστορικά κτίρια και χώρους της Ουάσινγκτον χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο ή άλλους αρμόδιους φορείς.

Πέρυσι, κατεδάφισε αιφνιδιαστικά την ιστορική ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, αφού προηγουμένως είχε δηλώσει ότι δεν θα επέμβει στο κτίριο.