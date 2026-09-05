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Τραγωδία στο Κονγκό: 22 νεκροί από φωτιά σε γαμήλιο πάρτι – Βίντεο

Οι στενοί διάδρομοι του χώρου του γαμήλιου πάρτι ήταν γεμάτοι με ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες
Τραγωδία στο Κονγκό: 22 νεκροί από φωτιά σε γαμήλιο πάρτι
Στις φλόγες τυλίχθηκε ο χώρος της εκδήλωσης / πηγή φωτογραφίας Χ
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Τουλάχιστον 22 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο σε φωτιά που ξέσπασε στη διάρκεια γαμήλιου πάρτι στην πρωτεύουσα του Κονγκό, Κινσάσα, το Σάββατο (05.09.2026).

Όπως δήλωσε το Σάββατο ο δήμαρχος της Κινσάσα, αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν, στη φωτιά που ξεκίνησε τη νύχτα της Παρασκευής (04.09.2026) και συνεχίστηκε μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε ένα κτίριο βόρεια της Κινσάσα του Κονγκό.

Αρκετοί άνθρωποι -κάποιοι ζωντανοί και κάποιοι νεκροί- ήταν ξαπλωμένοι στην άκρη του δρόμου, καθώς οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν όσους ήταν ακόμα ζωντανοί.

Οι στενοί διάδρομοι του χώρου του γαμήλιου πάρτι ήταν γεμάτοι με ανθρώπους που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη φωτιά.

Ο δήμαρχος δήλωσε στο Πρακτορείο Τύπου του Κονγκό ότι ο προσωρινός αριθμός των θυμάτων είναι 22, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να αυξηθεί.

Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει επιβεβαιωθεί. «Είναι μία τραγωδία», δήλωσε ο Ζακεμίν Σαμπάνι, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών του Κονγκό, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο.

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι συχνές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Κινσάσα, όπου η αστική ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με παροχές όπως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, οι φωτιές είναι συχνές κατά την περίοδο της ξηρασίας και αρκετές έχουν σημειωθεί φέτος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

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