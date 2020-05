Ο Ίλον Μασκ, που αψήφησε τις τοπικές υγειονομικές αρχές ανακοινώνοντας την επαναλειτουργία του εργοστασίου του Tesla στην Καλιφόρνια, παρά τις εντολές κλεισίματος στο πλαίσιο της καραντίνας για τον νέο κορονοϊό, έλαβε σήμερα τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Tesla ξεκινά την παραγωγή σήμερα, έναντι των κανόνων της κομητείας Αλαμίντα. Θα βρίσκομαι στις επάλξεις με όλον τον κόσμο. Εάν κάποιος συλληφθεί, ζητάω να είμαι εγώ αυτός, και μονάχα εγώ», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο ιδρυτής του εργοστασίου ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.