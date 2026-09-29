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Ο Τραμπ «τραπέζωσε» την αφρόκρεμα της παγκόσμιας τεχνολογίας από τον Έλον Μασκ μέχρι τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Το παρών έδωσαν ακόμη ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σούνταρ Ποτσάι, ο ιδρυτής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν και ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι
Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε στον Λευκό Οίκο τα κορυφαία ονόματα της τεχνολογίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε στον Λευκό Οίκο τα κορυφαία ονόματα της τεχνολογίας / REUTERS / Φωτογραφία Τζόναθαν Έρνστ
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Υπέρ της «αυτορρύθμισης» στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης τάχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας στον Λευκό Οίκο αργά το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης (29.09.2026).

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι αντίθετος σε ρυθμιστικούς περιορισμούς σχετικά με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόνισε μπροστά σε προσωπικότητες του κλάδου, όπως οι Μαρκ Ζούκερμπεργκ και Έλον Μασκ ότι σήμερα ότι «η αυτορρύθμιση είναι πολύ σημαντική».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική και εξαιρετικά φιλική», διαβεβαιώνοντας πως οι εταιρείες «θα συνεργαστούν με τις κατά τόπους κοινότητες σε ό,τι αφορά τα κέντρα δεδομένων» και θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε «να κάνουν την (σ.σ. κάθε) κοινότητα ευτυχισμένη».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο μεγιστάνας Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο διευθύνων σύμβουλος της Google Σούνταρ Ποτσάι, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο συνιδρυτής και πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον ήταν ο πρωτεργάτης αυτής της συνάντησης στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας στο CNBC υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί η «σωστή ισορροπία» μεταξύ της ασφάλειας και του στόχου να καταστούν οι ΗΠΑ ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σειρά περιστατικών που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες από την OpenAI, την Anthropic, τη Google ή τη Meta αναζωπύρωσαν τον δημόσιο διάλογο σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων ΤΝ, σε βαθμό που το θέμα έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε από το CNN, το 82% των Αμερικανών εκφράζει «ανησυχία» για τους ρυθμούς ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κινδύνων που εγκυμονεί.

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