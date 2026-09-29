Εξοργιστικό βίντεο με Ουκρανούς τουρίστες στο Ομάν να κάθονται στο καβούκι θαλάσσιας χελώνας

Σοκ και οργή προκάλεσε ένα βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου με δύο τουρίστες από την Ουκρανία που έκαναν διακοπές στο Ομάν. Στα πλάνα οι δύο τουρίστες φαίνονται να σκαρφαλώνουν και να κάθονται πάνω σε μια θαλάσσια χελώνα.

Το περιστατικό συνέβη στο Ρας Αλ Χαντ, στη νότια Αλ Σαρκίγια του Ομάν. Το βίντεο το τραβούσαν οι Ουκρανοί τουρίστες την ώρα που κακομεταχειρίζονταν την χελώνα, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του Gulf News οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες σε βάρος του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ιταλικό πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος Biologicamente, το βίντεο που δείχνει την σκληρή μεταχείριση των χελωνών δημοσιεύτηκε από έναν χρήστη ονόματι Vadym Oliinyk.

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Πρόκειται για γνωστό influencer γυμναστικής. Η ανάρτηση ανέφερε επίσης ότι οι τουρίστες φέρονται να βρίσκονταν στο Ομάν στο πλαίσιο μιας αποστολής προστασίας του περιβάλλοντος.

Η αρχή δήλωσε ότι η συμπεριφορά παραβίαζε τους νόμους και τους κανονισμούς του Ομάν που προστατεύουν την άγρια ​​ζωή και επιβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες εναντίον του εμπλεκόμενου προσώπου.

Τόνισε ότι δεν θα ανεχθεί καμία πρακτική που θα μπορούσε να βλάψει την άγρια ​​ζωή ή να απειλήσει τα φυσικά της ενδιαιτήματα.

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Στο βίντεο, το οποίο έχει πλέον διαγραφεί από το ίντερνετ, φαινόταν να δείχνει το ζευγάρι να κάθεται στο καβούκι της χελώνας καθώς αυτή παρέμενε στην ακτή. Το βίντεο έδειχνε επίσης κακομεταχείριση των νεοσσών.

SHOCKING! Ukrainian athlete Vadym Oliynyk and his partner are facing an investigation in Oman after footage showed them sitting & on a sea turtle while the animal struggled to escape.



Oman's Environment Authority says wildlife protection rules were violated. Oliynyk has… pic.twitter.com/TSjFQFTJWe — India First Post (@ifpost47) September 28, 2026

Αργότερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος Biologicamente, οι τουρίστες ακινητοποιήθηκαν από την αστυνομία στο αεροδρόμιο.

Ο Vadym Oliinyk, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο που έδειχνε την σκληρή μεταχείριση της χελώνας, δέχθηκε κύμα κριτικής, δημοσίευσε ένα άλλο βίντεο στο Instagram—αυτή τη φορά με μια συγγνώμη. Ο άνδρας απευθύνθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή του Ομάν και στον οργανισμό που ασχολείται με την προστασία των πράσινων θαλάσσιων χελωνών και ζήτησε συγγνώμη. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν έδωσε προσοχή στους κανόνες χειρισμού των χελωνών» και «έκανε λάθος».

Το περιστατικό έχει επίσης προκαλέσει μια υπενθύμιση στους επισκέπτες σχετικά με τη σημασία της τήρησης των κανόνων στις περιοχές ωοτοκίας των χελωνών στο Ομάν, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ετήσιας περιόδου ωοτοκίας.

Η αρχή προέτρεψε τους πολίτες, τους κατοίκους και τους τουρίστες να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τις οδηγίες που διέπουν τις επισκέψεις σε σημεία ωοτοκίας χελωνών και να αποφεύγουν να αγγίζουν, να πλησιάζουν ή να ενοχλούν τις χελώνες.