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Κρίστα Πάικ: Αντίστροφη μέτρηση για την εκτέλεση της πρώτης γυναίκας στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια

Η εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση έχει οριστεί για την Τετάρτη, ενώ εκκρεμεί προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ
Η μελλοθάνατη, Christa Pike
Η μελλοθάνατη, Christa Pike / πηγή φωτογραφίας police of Tennessee
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Έπειτα από 31 χρόνια στη φυλακή για την άγρια δολοφονία της Κολίν Σέμερ, το 1995, η Κρίστα Πάικ, 50 ετών σήμερα, ενδέχεται να γίνει σε λίγες ώρες η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί στο Τενεσί έπειτα από πάνω από δύο αιώνες.

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ στο Τενεσί. Ήταν τότε 18 ετών και, μαζί με τον σύντροφό της, Τάνταριλ Σιπ, είχε ξυλοκοπήσει και βασανίσει τη νεαρή, την οποία γνώριζε από πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η υπόθεση είχε σοκάρει, καθώς στο στήθος του θύματος είχε χαραχθεί μία πεντάλφα.

Μάρτυρες είχαν καταθέσει ότι η Πάικ είχε καυχηθεί για τη δολοφονία πριν και μετά την τέλεσή της, δείχνοντας ακόμη και κομμάτι από το κρανίο του θύματος.

Το 1996 κρίθηκε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Ο τότε σύντροφός της, Τάνταριλ Σιπ, ο οποίος ήταν 17 ετών όταν συμμετείχε στο άγριο έγκλημα, καταδικάστηκε σε ισόβια με δυνατότητα αποφυλάκισης. Η Πάικ μπήκε στην πτέρυγα μελλοθανάτων σε ηλικία 21 ετών, ως το νεότερο άτομο εκεί.

Οι δικηγόροι της ζήτησαν πρόσφατα μετατροπή της ποινής σε ισόβια, όμως ο κυβερνήτης του Τενεσί απέρριψε το αίτημα. «Έπειτα από προσεκτική εξέταση του αιτήματος και ενδελεχή επανεξέταση της υπόθεσης, διατηρώ σε ισχύ την ποινή που επέβαλε η Πολιτεία του Τενεσί και δεν σκοπεύω να παρέμβω».

Η εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση έχει οριστεί για την Τετάρτη (30.09.2026), ενώ εκκρεμεί προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η υπεράσπιση επικαλείται τραυματικό παρελθόν και ψυχική νόσο, τονίζοντας πως «ο εγκέφαλος ενός 18χρονου δεν είναι εγκέφαλος ενήλικα». Από τη δεκαετία του 1970 έχουν εκτελεστεί 18 γυναίκες και 1.663 άνδρες στις ΗΠΑ.

«Νιώθω μία συγγένεια με την Λίντσεϊ Κλάνσι»

«Η Κρίστα Πάικ μίλησε στην εφημερίδα «The Times» και αναφέρθηκε στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι που σκότωσε τα τρία της παιδιά και η δίκη της κατέληξε σε κακοδικία:

«Νιώθω μια συγγένεια με τη Λίντσεϊ. Είμαστε και οι δύο γυναίκες που βρεθήκαμε σε μπελάδες εξαιτίας προβλημάτων που αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες. Υπάρχει όμως μια διαφορά: οι καιροί έχουν αλλάξει πολύ όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για τα γυναικεία ζητήματα από τότε που δικάστηκα εγώ».

«Χαίρομαι που η δίκη της ακυρώθηκε και ότι λαμβάνει τη βοήθεια που χρειάζεται. Υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες που δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται: εγώ και άλλες», πρόσθεσε η Πάικ.

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