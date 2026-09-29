Σοκ σε παιδικό σταθμό στο Μίσιγκαν: Παιδί έβγαλε γεμάτο πιστόλι από την τσάντα του

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε παιδικό σταθμό στο νοτιοανατολικό Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν ένα μικρό παιδί έβγαλε από το σακίδιό του ένα γεμάτο πιστόλι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Σύμφωνα με το ABC News, οι αρχές στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ προχώρησαν στη σύλληψη ενός από τους γονείς του παιδιού που έβγαλε πιστόλι στον παιδικό σταθμό, ο οποίος είναι αστυνομικός σε γειτονική περιοχή.

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Όπως διευκρίνισε ο αρχηγός της αστυνομίας του Κάντον, Τζόζεφ Μπάιαλι, το όπλο δεν ήταν υπηρεσιακό.

Ο Μπάιαλι ανέφερε ότι παρακολούθησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του παιδικού σταθμού και χαρακτήρισε «σοκαριστική» τη στιγμή κατά την οποία το παιδί έβγαλε το όπλο από το σακίδιό του.

«Ήταν δύσκολο να το παρακολουθήσω, ακόμη και γνωρίζοντας ποια ήταν η κατάληξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Καθοριστική ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η άμεση αντίδραση εργαζομένου του παιδικού σταθμού, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα και αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβαινε.

«Υπήρχε ένας εκπρόσωπος του σταθμού, ένας εκπαιδευτικός, που βρισκόταν συνεχώς στην αίθουσα, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και παρενέβη άμεσα.

Αν δεν είχε συμβεί αυτό, δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν σήμερα ή για ποια κατάσταση θα μιλούσαμε», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Έρευνα για το πώς βρέθηκε το όπλο στην τσάντα

Οι αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το πιστόλι βρέθηκε μέσα στο σακίδιο του παιδιού και έφτασε στα χέρια του.

Ο Μπάιαλι υπογράμμισε ότι, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν θεωρεί ότι υπήρχε πρόθεση να προκληθεί βλάβη.

«Δεν νομίζω ότι υπήρχε κακή πρόθεση από πραγματικά κανέναν. Πιστεύω ότι το ζήτημα αφορά την ασφαλή φύλαξη ενός όπλου, να γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα όπλα μας και να διασφαλίζουμε ότι δεν μπορούν να είναι προσβάσιμα από κανέναν», δήλωσε.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να αποσαφηνίσει πώς το όπλο δεν ήταν επαρκώς ασφαλισμένο και πώς κατέληξε στο σακίδιο του παιδιού.

Αυστηρότερα μέτρα στον παιδικό σταθμό

Παρά το γεγονός ότι στον παιδικό σταθμό υπήρχαν ήδη μέτρα ασφαλείας, αποφασίστηκε η εφαρμογή πρόσθετων πρωτοκόλλων για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Μεταξύ των νέων μέτρων προβλέπεται και ο έλεγχος όλων των σακιδίων που εισέρχονται στον χώρο.

Οι αρχές επανέλαβαν παράλληλα τη σημασία της ασφαλούς αποθήκευσης των όπλων, ιδιαίτερα σε σπίτια όπου υπάρχουν παιδιά, καθώς η πρόσβαση ενός παιδιού σε ένα μη ασφαλισμένο όπλο μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις.