Ο Τραμπ συζητά με Ισραήλ και Σαουδική Αραβία πιθανά στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, λέει το Axios

Ο Ντόναλντ Τραμπ κρατάει ακόμα «κλειστά χαρτιά» για τις επόμενες κινήσεις του σχετικά με μελλοντική στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, ωστόσο φαίνεται ότι διαβουλεύεται το ενδεχόμενο αυτό με το Ισραήλ και την Σαουδική Αραβία, στενούς συμμάχους του στην περιοχή.

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Σαουδική Αραβία είναι δυνάμεις «εξισορρόπησης» απέναντι στο Ιράν και στις οργανώσεις που υποστηρίζει στη Μέση Ανατολή (βλ Χούθι, Χαμάς και Χεζμπολάχ) γεγονός που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναγνωρίζει και γι’αυτό επιδιώκει τον συντονισμό τους.

Αυτό εξάλλου αναφέρει σήμερα (29.01.2026) δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση υποδέχεται αυτή την εβδομάδα υψηλόβαθμους αξιωματούχους στους τομείς της άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών από το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν, επικαλούμενο ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε προς το παρόν να επαληθεύσει την είδηση ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανότητα στρατιωτικής δράσης στο Ιράν παραμένει αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς τη χώρα, αλλά είπε ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει.

Οι Ισραηλινοί ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον για να μοιραστούν πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με πιθανούς στόχους μέσα στο Ιράν, ενώ Σαουδάραβες αξιωματούχοι επιδίωξαν να βοηθήσουν να αποτραπεί ένας ευρύτερος περιφερειακός πόλεμος ωθώντας για μια διπλωματική λύση, μετέδωσε το Axios.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είπε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν ότι το Ριάντ δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος ή το έδαφός του για ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.