WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει το τέλος του πολέμου με το Ιράν ενώ το Πεντάγωνο αναπτύσσει δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Τρόπο να σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που όμως απειλεί την Τεχεράνη ότι μπορεί να χτυπήσει τα ιρανικά εδάφη οποιαδήποτε στιγμή. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος προτιμά τον άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων, το Πεντάγωνο συνεχίζει και αναπτύσσει δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του το αν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, μια κίνηση που ο πρόεδρος φέρεται να προτιμά. Ο ίδιος πιστεύει πως η οικονομική πίεση που ασκείται στο Ιράν είναι υπεραρκετή ώστε η Τεχεράνη να «λυγίσει» ή να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή ωστόσο, το Πεντάγωνο επεκτείνει, χωρίς τυμπανοκρουσίες, την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, ως μια ένδειξη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να παραταθεί «πολύ μέσα στον επόμενο χρόνο».

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την Επιχείρηση «Οικονομικός Παρίας», στοχοθετώντας τις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, περιλαμβανομένων των ιρανικών οικονομικών τομέων του πετρελαίου, της ναυσιπλοΐας, της αεροπορίας, του χρυσού, της τεχνολογίας, καθώς και την ψηφιακή οικονομία.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διατηρούν στη Μέση Ανατολή 50.000 στρατιωτικούς και 19 πολεμικά πλοία, περιλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων και 13 πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, ώστε να εξασφαλίζουν στον πρόεδρο επιχειρησιακή «ευελιξία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε νεότερες του δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ αλλά ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Με τη σειρά του το Ιράν απειλεί πως οι ΗΠΑ θα γίνουν μάρτυρες της νέας στρατηγικής του η οποία είναι σχεδιασμένη να καταστρέψει τα «θεμέλια του εχθρού».