Ο Τραμπ «τα έχωσε» στον πρόεδρο του Ισραήλ για τον Νετανιάχου: Είσαι αδύναμος, αξιολύπητος και κάνεις όλο μα@@@ς

Την ίδια στιγμή που ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στην κοινή πολεμική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, με τεράστιες διεθνείς εμπορικές, οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις, ένα άλλο «μέτωπο» έχει ανοίξει, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Όλα ξεκίνησαν προχθές Τετάρτη (11.03.2026) όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε «αδύναμο, αξιολύπητο, που κάνει όλο μα@@@ς» τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, επειδή τελικά δεν έδωσε χάρη στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τις κατηγορίες περί διαφθοράς που αντιμετωπίζει ο «κολλητός» φίλος του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος δεν έμεινε με «σταυρωμένα χέρια» και απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι η «αξιοπρέπεια, η ανεξαρτησία και η κυριαρχία του Ισραήλ δεν πωλούνται».

Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ρωτήθηκε για την απρόσμενη αυτή «κόντρα», λέγοντας ότι «οι πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να λένε ό,τι έχουν στην καρδιά τους», ενώ χαρακτήρισε τη δίκη του ως «πολιτικό κυνήγι μαγισσών».

Το γεγονός ότι ο Νετανιάχου τον «άδειασε», δεν άρεσε στον Χέρτσογκ που δήλωσε ότι είναι «διαφορετικό να υπάρχει μια διαφωνία επί νομικών και πολιτικών ζητημάτων, ακόμα και με τους συμμάχους του Ισραήλ και άλλο πράγμα μια κατάφωρη επίθεση στους θεσμούς και στην κυριαρχία του κράτους του Ισραήλ».