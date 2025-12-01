Ο Τραμπ θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του – «Δεν ξέρω ποιο μέρος του σώματος εξετάστηκε»

Μετά από όργιο φημών για την υγεία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο, ωστόσο είπε ότι «δεν ξέρω ποιο μέρος του σώματος εξετάστηκε».

Η εξέταση αυτή είχε δημιουργήσει έντονη φημολογία στην Αμερική για την κατάσταση της υγείας του 79χρονου προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ με τον Λευκό Οίκο να αρνείται μέχρι στιγμής να τοποθετηθεί για τα αίτια της εξέτασης, καθώς και για το μέρος του σώματος στο οποίο έγινε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες ο Τραμπ μετά την επιστροφή του από την Φλόριντα στην Ουάσιγκτον δήλωσε κατά την διάρκεια διαλόγου του με δημοσιογράφους «αν θέλετε να τα δημοσιοποιήσω, θα τα δημοσιοποιήσω». Τόνισε μάλιστα ότι τα αποτελέσματα ήταν «τέλεια».

Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος στα πλαίσια του τακτικού του ιατρικού ελέγχου υποβλήθηκε σε «προηγμένη απεικόνιση» στο Εθνικό Ιατρικό Στρατιωτικό Κέντρο Walter Reed με τα αποτελέσματα του να υποδεικνύουν εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Ο Τραμπ πρόσθεσε την Κυριακή ότι «Ήταν απλά μια μαγνητική τομογραφία» ενώ ανέφερε ότι δεν έχει ιδέα σε ποιο μέρος του σώματος έγινε. Τονίζει παρόλα αυτά ότι δεν ήταν στον εγκέφαλο, καθώς «αρίστευσε» στο γνωστικό τεστ που υποβλήθηκε.