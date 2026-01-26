Ο Τραμπ βάζει δασμούς 25% σε εισαγωγές από τη Νότια Κορέα

Στο 25% αυξάνονται με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, οι δασμοί σε εισαγωγές στις ΗΠΑ από τη Νότια Κορέα. Πρόκειται για αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές της Τρίτης (27.01.2026).

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του να αυξηθούν οι δασμοί από τη Νότια Κορέα, κατηγορώντας τη Σεούλ ότι δεν εφαρμόζει την εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή η κορεατική Βουλή δεν έχει θέσει σε ισχύ την ιστορική εμπορική συμφωνία (με τις ΗΠΑ), κάτι που είναι δικαίωμά τους, αυξάνω τους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα από τη Νότια Κορέα, και όλους τους άλλους ανταποδοτικούς δασμούς από 15% σε 25%», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Jan 26 2026, 4:57 PM ET )



Our Trade Deals are very important to America. In each of these Deals, we have acted swiftly to reduce our TARIFFS in line with the Transaction agreed to. We, of cour… pic.twitter.com/0bKwDbk7XP — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) January 26, 2026

Η Νότια Κορέα αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές ξένων αγαθών για τις ΗΠΑ, με αξία εισαγωγών 132 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Οι κορυφαίες εξαγωγές της Νότιας Κορέας προς τις ΗΠΑ περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ημιαγωγούς (σ.σ. υλικά, με κυριότερο το πυρίτιο, που έχουν ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ αγωγών – μέταλλα – και μονωτών) και ηλεκτρονικά προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά σε τιμή, λόγω των νέων υψηλότερων δασμών.