Κόσμος

Ο Τραμπ βάζει δασμούς 25% σε εισαγωγές από τη Νότια Κορέα

«Αυξάνω τους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα από τη Νότια Κορέα, και όλους τους άλλους ανταποδοτικούς δασμούς από 15% σε 25%»
Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει λίστα με χώρες που επιβάλλονται δασμοί
Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει λίστα με χώρες που επιβάλλονται δασμοί / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Carlos Barria

Στο 25% αυξάνονται με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, οι δασμοί σε εισαγωγές στις ΗΠΑ από τη Νότια Κορέα. Πρόκειται για αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές της Τρίτης (27.01.2026).

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του να αυξηθούν οι δασμοί από τη Νότια Κορέα, κατηγορώντας τη Σεούλ ότι δεν εφαρμόζει την εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Επειδή η κορεατική Βουλή δεν έχει θέσει σε ισχύ την ιστορική εμπορική συμφωνία (με τις ΗΠΑ), κάτι που είναι δικαίωμά τους, αυξάνω τους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα από τη Νότια Κορέα, και όλους τους άλλους ανταποδοτικούς δασμούς από 15% σε 25%», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

 

Η Νότια Κορέα αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές ξένων αγαθών για τις ΗΠΑ, με αξία εισαγωγών 132 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Οι κορυφαίες εξαγωγές της Νότιας Κορέας προς τις ΗΠΑ περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ημιαγωγούς (σ.σ. υλικά, με κυριότερο το πυρίτιο, που έχουν ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ αγωγών – μέταλλα – και μονωτών) και ηλεκτρονικά προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά σε τιμή, λόγω των νέων υψηλότερων δασμών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
118
104
56
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη: «Πρόκειται για τραγωδία – αποτέλεσμα εχθρικής αντίστασης Δημοκρατικών»
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να σκοτώνονται στους δρόμους, αλλά απαιτεί το τέλος της αντίστασης και του χάους»
Στέλεχος του Γραφείου Ποινικής Σύλληψης (BCA) επιμελείται το σημείο όπου ο Alex Pretti, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς ομοσπονδιακών υπαλλήλων της υπηρεσίας μετανάστευσης που προσπάθησαν να τον συλλάβουν, ενώ άνθρωποι συγκεντρώνονται σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο, στο Μινεάπολις
Πάνω από 20 οι νεκροί λόγω του πολικού ψύχους στις ΗΠΑ: Θερμοκρασίες ρεκόρ στους -45 βαθμούς, σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Τουλάχιστον 20 πολιτείες τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, όπως και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον και σοβαρά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις μεταφορές, στις πτήσεις και στην ηλεκτροδότηση
Χιονοθύελλα
Newsit logo
Newsit logo