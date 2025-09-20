Κόσμος

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για golden visa με τίμημα 1 εκατ. δολάρια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει και την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων για αίτηση χορήγησης βίζας εργασίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Ken Cedeno

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή (19.09.2025) προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δημιουργείται «χρυσή» κάρτα διαμονής (golden visa), που θα μπορεί να αποκτάται με την καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίων δολαρίων, κατ’ εικόνα της «πράσινης κάρτας», που επιτρέπει να ζει και να εργάζεται κανείς στις ΗΠΑ.

«Θα είναι τεράστια επιτυχία», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την υπογραφή του διατάγματος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους για το νέο σύστημα, που επιτρέπει σε αλλοδαπούς με «εξαίρετες ποιότητες» να αποκτούν τη «χρυσή» κάρτα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει αργότερα σήμερα την επιβολή τέλους 100.000 δολαρίων για αίτηση χορήγησης βίζας εργασίας, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα, τον οποίο έχει στο στόχαστρο εδώ και χρόνια.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε από το πρακτορείο Bloomberg.

Η βίζα H-1B επιτρέπει σε ξένους εργαζόμενους με συγκεκριμένα προσόντα (επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές υπολογιστών μεταξύ άλλων) να πάνε να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτές οι θεωρήσεις εισόδου για εργασία χορηγούνται στην πλειονότητά τους σε Ινδούς πολίτες. Είναι άδειες εργασίας ορισμένου χρόνου, με αρχική περίοδο τριών ετών, που έχει δυνατότητα παράτασης έως έξι χρόνια, για αλλοδαπούς που χρηματοδοτούνται από εργοδότη.

 

Η επιβολή τέλους 100.000 για την αίτηση χορήγησης βίζας H-1B ενδεχομένως να προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στον τεχνολογικό τομέα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εργαζόμενους με προσόντα από την Ινδία και την Κίνα.

Από την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία να περιορίσει τις θεωρήσεις εισόδου για εργασία προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργαζόμενους.

Ο αριθμός των αιτήσεων για βίζα H-1B αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με κορύφωση των εγκρίσεων το 2022 επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Αντίθετα, η κορύφωση των απορρίψεων καταγράφηκε το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν περίπου 400.000 θεωρήσεις εισόδου για εργασία το 2024, εκ των οποίων τα δύο τρίτα ήταν ανανεώσεις.

Τα τρία τέταρτα των αιτούντων βίζα H-1B, οι οποίοι έλαβαν έγκριση να εργαστούν στις ΗΠΑ, κατάγονται από την Ινδία.

Η τελευταία αυτή ανακοίνωση προστίθεται στη δέσμη μέτρων κατά της μετανάστευσης που έχει λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του, η οποία προχωρεί επίσης σε μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών.

