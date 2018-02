Ο Τραμπ υπερασπίζεται τους εργαζόμενους του Λευκού Οίκου που κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία

«Άνθρωποι βλέπουν τις ζωές τους να καταστρέφονται και να διαλύονται μόνο και μόνο λόγω κάποιων κατηγοριών. Ορισμένες είναι αληθινές και ορισμένες είναι ψεύτικες. Ορισμένες είναι παλιές και ορισμένες είναι πρόσφατες. Κάποιος που κατηγορείται ψευδώς δεν μπορεί να το ξεπεράσει, η ζωή του και η καριέρα του έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχουν πια αμερόληπτες διαδικασίες;» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αυτό το μήνυμα υποστήριξης μοιάζει να απευθύνεται σε δύο πρώην εργαζόμενους στον Λευκό Οίκο, στον Ρομπ Πόρτερ και τον Ντέιβιντ Σόρενσεν, οι οποίοι παραιτήθηκαν αυτή την εβδομάδα έπειτα από κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παρ΄όλο που αρνήθηκαν τα γεγονότα που τους αποδίδονται.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused – life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Φεβρουαρίου 2018