Ο Τσάρλι Κερκ περιγράφει στην κόρη του πώς γνώρισε τη μαμά της – Το viral βίντεο ραγίζει καρδιές

Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε η σύζυγος του δολοφονημένου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, στο οποίο ο ίδιος αφηγείται στην κόρη του την ιστορία γνωριμίας των γονιών της. Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ έπεσε νεκρός από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Utah Valley University, στις 10 Σεπτεμβρίου.

Στο βίντεο φαίνεται ο Τσάρλι Κερκ, ο 31χρονος ακτιβιστής και βασικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, να περιγράφει στην κόρη τους πώς γνωρίστηκε με τη μαμά της και να παραδέχεται ότι την ερωτεύτηκε αμέσως.

«Ώρα για ιστορίες: Βρισκόμαστε στο Bill’s Burgers στη Νέα Υόρκη και ακριβώς κοντά σε αυτό το τραπέζι ήταν η πρώτη φορά που ο μπαμπάς γνώρισε τη μαμά», ξεκινάει ο Κερκ.

«Όλα ξεκίνησαν ως μια συνέντευξη για δουλειά. Έκανα όλες αυτές τις ερωτήσεις για τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, τον Ιησού, και μετά συνειδητοποίησα ότι η μαμά ήταν όμορφη και έξυπνη και κομψή, και έτσι είπα “ξέχασε αυτή τη συνέντευξη για δουλειά, θέλω να βγω ραντεβού μαζί σου”».

Η Έρικα έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια likes μέσα σε περίπου 10 ώρες, «η αγαπημένη μου ιστορία αγάπης».

Ο Τσάρλι Κερκ και η Έρικα γνωρίστηκαν στο εστιατόριο το 2018. Ο ιδρυτής του Turning Point USA είχε αναφερθεί σε εκδήλωση στη γνωριμία τους και είχε παραδεχτεί ότι ήξερε «σχεδόν αμέσως» ότι η Έρικα ήταν η κατάλληλη γυναίκα για τον ίδιο.

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2023, η Έρικα δημοσίευσε μια selfie του ζευγαριού, για τα πέντε χρόνια από τη γνωριμία τους. Έγραψε: «Πριν από 5 χρόνια, καθίσαμε μέσα στο Bill’s Burgers στη Νέα Υόρκη βυθισμένοι σε συζητήσεις και πειράγματα για θεολογία, φιλοσοφία και πολιτική και στο τέλος, σταμάτησες, με κοίταξες και είπες: “Θα βγω ραντεβού μαζί σου”».

Της έκανε πρόταση γάμου τον Δεκέμβριο του 2020. Η Έρικα έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών του αρραβώνα στο Instagram: «Όταν ο Θεός γράφει την ιστορία αγάπης σου, μπορείς να παντρευτείς τον καλύτερό σου φίλο». Οι δυο τους παντρεύτηκαν λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2021.

Την Παρασκευή, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του συζύγου της, η Έρικα μίλησε δημόσια για τη δολοφονία και την κληρονομιά του.

Είπε ότι το κίνημα που δημιούργησε θα συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων περιοδειών στην πανεπιστημιούπολη και του America Fest 2025.