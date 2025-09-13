Τσάρλι Κερκ, ο ακτιβιστής που μάγεψε τον Τραμπ – Ένας υπέρμαχος της οπλοκατοχής που τελικά τον σκότωσε

Ο Τσάρλι Κερκ έλεγε συχνά πως παράτησε το πανεπιστήμιο για να αφιερώσει τη ζωή του στον διάλογο και στην αντιπαράθεση ιδεών. «Αν θέλεις να ξεχωρίσεις, μην πας στο κολέγιο. Δούλεψε για μένα» επαναλάμβανε σε συγκεντρώσεις. Στις 10η Σεπτεμβρίου 2025, στα 31 του μόλις χρόνια, έπεσε νεκρός ακριβώς σε αυτό το πεδίο που είχε επιλέξει: σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα των ΗΠΑ, αντιπαρατιθέμενος με φοιτητές. Ήταν η πρώτη στάση της φθινοπωρινής περιοδείας του γνωστού ακτιβιστή στα campus και καθόταν κάτω από μια τέντα με τα γράμματα «The American Comeback».

Ο 31χρονος ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ «έλαμπε» στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Ήταν μοναδικός στο να μετατρέπει τη νεανική δυσαρέσκεια σε πολιτική ενέργεια, διαμορφώνοντας ένα κίνημα με εθνική απήχηση. Η δολοφονία του, σε μια περίοδο όπου η πολιτική βία στις ΗΠΑ κλιμακώνεται ανέδειξε εκ νέου το ερώτημα για το μέλλον της αμερικανικής δημοκρατίας.

Υπήρξε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Το «Turning Point» του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ γραφείο και η ρητορική του ήταν άκρως επιθετική, ενίοτε τοξική, κυρίως απέναντι στην Αριστερά. Υπήρξε θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής και των συντηρητικών αξιών και πολέμιος των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Καθώς απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, μια σφαίρα τον χτύπησε στον λαιμό. Οι φοιτητές πανικοβλήθηκαν και διασκορπίστηκαν. Ο Κερκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σοκαριστικά πλάνα από τη δολοφονία κυκλοφόρησαν ταχύτατα στα social media. Στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου, το προσωπικό παρέμενε σοκαρισμένο, παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στα κινητά και τους υπολογιστές τους.

Otro ángulo del disparo a Charlie Kirk. La izquierda siempre es asesina. pic.twitter.com/WFsXEEBBZG — IRON (@GordoSuperavit) September 10, 2025

Στις 16:40, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο Truth Social τον θάνατο του Κερκ: «Κανείς», έγραψε, «δεν καταλάβαινε ούτε είχε την καρδιά της νεολαίας των ΗΠΑ καλύτερα από τον Τσάρλι». Ο Κερκ αφήνει πίσω του τη σύζυγο του Erika Frantze και δύο μικρά παιδιά, 3 και 1 ετών.

Τα τελευταία χρόνια, η προοπτική μιας πολιτικής δολοφονίας σε δημόσιο χώρο και στο φως της ημέρας, είχε στοιχειώσει μια χώρα διχασμένη από οργή και πάθη. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι συζητούσαν για τέτοια ενδεχόμενα στα παρασκήνια, αναφέρει το Time.

Όταν τελικά συνέβη, έγινε με ανατριχιαστική ακρίβεια: μια σκηνή σε πανεπιστήμιο, ένα μικρόφωνο, ένας πυροβολισμός. Πού θα οδηγήσει τώρα; είναι ένα σκοτεινό ερώτημα χωρίς προφανείς απαντήσεις.

Ο Κερκ ήταν μια από τις πιο ισχυρές και προκλητικές φιγούρες της αμερικανικής δεξιάς, ακούραστος υπερασπιστής του νεανικού «στρατού» του Τραμπ.

Για τους θαυμαστές του, υπήρξε υπερασπιστής της ελευθερίας της έκφρασης σε εχθρικό έδαφος.

Για τους επικριτές του, ένας προκλητικός νέος που εκμεταλλευόταν το δηλητήριο της εποχής. Το μέγεθος και ο ενθουσιασμός των ακροατηρίων του μαρτυρούσαν τη θέση του στον συντηρητικό πολιτικό χώρο. «Η πιο επιδραστική φωνή της γενιάς μου», όπως λέει ο σύμβουλος του Τραμπ και οικογενειακός φίλος, Άλεξ Μπρούσεβιτς.

Ο Economist θυμίζει πως σε ένα από τα αγαπημένα του debate με φοιτητές, μια γυναίκα τον ρώτησε γιατί είχε έρθει στο πανεπιστήμιό της, υπονοώντας ότι δεν είχε θέση σε έναν χώρο, όπου οι επικρατούν οι φιλελεύθερες και αριστερές ιδέες. Εκείνος, απάντησε αφοπλιστικά: «Όταν οι άνθρωποι σταματούν να μιλούν, έρχεται η βία».

Ο Κερκ, παρακολούθησε για λίγο μαθήματα στο Harper College στο Palatine του Ιλινόι, αλλά τα παράτησε για να ακολουθήσει τον συντηρητικό ακτιβισμό, απόφαση που αργότερα έγινε σημείο υπερηφάνειας.

Σε μία δεκαετία, ήταν ήδη αστέρας του συντηρητικού χώρου – αρχικά έμπιστος του Τραμπ Τζούνιορ που τελικά κέρδισε την εμπιστοσύνη και του πατέρα του. Ο Κερκ ήταν επίσης εξαιρετικά κοντά στον Τζέι Ντι Βανς, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική του εκστρατεία για τη Γερουσία στο Οχάιο το 2022 και πιέζοντας τον Τραμπ να τον επιλέξει ως αντιπρόεδρό του το 2024. Και ο Τραμπ τον άκουσε.

Ο Κερκ και η πολιτική του οργάνωση, Turning Point Action, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Για παράδειγμα, η ομάδα επένδυσε εκατομμύρια δολάρια σε πρόγραμμα κινητοποίησης ψηφοφόρων στην Αριζόνα, μια κρίσιμη πολιτεία-κλειδί που ο Τραμπ κέρδισε ξανά από τον Τζο Μπάιντεν.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Chase the Vote», τα στελέχη της οργάνωσης καλλιέργησαν σχέσεις με συγκεκριμένους ψηφοφόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ψήφιζαν. Οι προσπάθειες περιλάμβαναν παρότρυνση για πρόωρη ψήφο, μεταφορά ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα και βοήθεια με την αποστολή επιστολικών ψήφων.

Το CNN μετέδωσε πέρυσι ότι η προσπάθεια του Turning Point βοήθησε να εξασφαλιστούν πάνω από 125.000 ψήφοι στην Αριζόνα, σύμφωνα με άτομο που γνώριζε τη λειτουργία της ομάδας. Ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία με περίπου 187.000 ψήφους.