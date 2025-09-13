Κόσμος

Τσάρλι Κερκ, ο ακτιβιστής που μάγεψε τον Τραμπ – Ένας υπέρμαχος της οπλοκατοχής που τελικά τον σκότωσε

Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ έλεγε συχνά πως παράτησε το πανεπιστήμιο για να αφιερώσει τη ζωή του στον διάλογο και στην αντιπαράθεση ιδεών. «Αν θέλεις να ξεχωρίσεις, μην πας στο κολέγιο. Δούλεψε για μένα» επαναλάμβανε σε συγκεντρώσεις. Στις 10η Σεπτεμβρίου 2025, στα 31 του μόλις χρόνια, έπεσε νεκρός ακριβώς σε αυτό το πεδίο που είχε επιλέξει: σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα των ΗΠΑ, αντιπαρατιθέμενος με φοιτητές. Ήταν η πρώτη στάση της φθινοπωρινής περιοδείας του γνωστού ακτιβιστή στα campus και καθόταν κάτω από μια τέντα με τα γράμματα «The American Comeback».

Ο 31χρονος ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ «έλαμπε» στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Ήταν μοναδικός στο να μετατρέπει τη νεανική δυσαρέσκεια σε πολιτική ενέργεια, διαμορφώνοντας ένα κίνημα με εθνική απήχηση. Η δολοφονία του, σε μια περίοδο όπου η πολιτική βία στις ΗΠΑ κλιμακώνεται ανέδειξε εκ νέου το ερώτημα για το μέλλον της αμερικανικής δημοκρατίας.

Υπήρξε μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Το «Turning Point» του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ γραφείο και η ρητορική του ήταν άκρως επιθετική, ενίοτε τοξική, κυρίως απέναντι στην Αριστερά. Υπήρξε θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής και των συντηρητικών αξιών και πολέμιος των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Καθώς απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, μια σφαίρα τον χτύπησε στον λαιμό. Οι φοιτητές πανικοβλήθηκαν και διασκορπίστηκαν. Ο Κερκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σοκαριστικά πλάνα από τη δολοφονία κυκλοφόρησαν ταχύτατα στα social media. Στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου, το προσωπικό παρέμενε σοκαρισμένο, παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στα κινητά και τους υπολογιστές τους.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Στις 16:40, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο Truth Social τον θάνατο του Κερκ: «Κανείς», έγραψε, «δεν καταλάβαινε ούτε είχε την καρδιά της νεολαίας των ΗΠΑ καλύτερα από τον Τσάρλι». Ο Κερκ αφήνει πίσω του τη σύζυγο του Erika Frantze και δύο μικρά παιδιά, 3 και 1 ετών.

Τα τελευταία χρόνια, η προοπτική μιας πολιτικής δολοφονίας σε δημόσιο χώρο και στο φως της ημέρας, είχε στοιχειώσει μια χώρα διχασμένη από οργή και πάθη. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι συζητούσαν για τέτοια ενδεχόμενα στα παρασκήνια, αναφέρει το Time.

Όταν τελικά συνέβη, έγινε με ανατριχιαστική ακρίβεια: μια σκηνή σε πανεπιστήμιο, ένα μικρόφωνο, ένας πυροβολισμός. Πού θα οδηγήσει τώρα; είναι ένα σκοτεινό ερώτημα χωρίς προφανείς απαντήσεις.

Ο Κερκ ήταν μια από τις πιο ισχυρές και προκλητικές φιγούρες της αμερικανικής δεξιάς, ακούραστος υπερασπιστής του νεανικού «στρατού» του Τραμπ.

Για τους θαυμαστές του, υπήρξε υπερασπιστής της ελευθερίας της έκφρασης σε εχθρικό έδαφος.

Για τους επικριτές του, ένας προκλητικός νέος που εκμεταλλευόταν το δηλητήριο της εποχής. Το μέγεθος και ο ενθουσιασμός των ακροατηρίων του μαρτυρούσαν τη θέση του στον συντηρητικό πολιτικό χώρο. «Η πιο επιδραστική φωνή της γενιάς μου», όπως λέει ο σύμβουλος του Τραμπ και οικογενειακός φίλος, Άλεξ Μπρούσεβιτς.

Ο Economist θυμίζει πως σε ένα από τα αγαπημένα του debate με φοιτητές, μια γυναίκα τον ρώτησε γιατί είχε έρθει στο πανεπιστήμιό της, υπονοώντας ότι δεν είχε θέση σε έναν χώρο, όπου οι επικρατούν οι φιλελεύθερες και αριστερές ιδέες. Εκείνος, απάντησε αφοπλιστικά: «Όταν οι άνθρωποι σταματούν να μιλούν, έρχεται η βία».

Ο Κερκ, παρακολούθησε για λίγο μαθήματα στο Harper College στο Palatine του Ιλινόι, αλλά τα παράτησε για να ακολουθήσει τον συντηρητικό ακτιβισμό, απόφαση που αργότερα έγινε σημείο υπερηφάνειας.

Σε μία δεκαετία, ήταν ήδη αστέρας του συντηρητικού χώρου –  αρχικά έμπιστος του Τραμπ Τζούνιορ που τελικά κέρδισε την εμπιστοσύνη και του πατέρα του. Ο Κερκ ήταν επίσης εξαιρετικά κοντά στον Τζέι Ντι Βανς, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική του εκστρατεία για τη Γερουσία στο Οχάιο το 2022 και πιέζοντας τον Τραμπ να τον επιλέξει ως αντιπρόεδρό του το 2024. Και ο Τραμπ τον άκουσε. 

Ο Κερκ και η πολιτική του οργάνωση, Turning Point Action, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Για παράδειγμα, η ομάδα επένδυσε εκατομμύρια δολάρια σε πρόγραμμα κινητοποίησης ψηφοφόρων στην Αριζόνα, μια κρίσιμη πολιτεία-κλειδί που ο Τραμπ κέρδισε ξανά από τον Τζο Μπάιντεν.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Chase the Vote», τα στελέχη της οργάνωσης καλλιέργησαν σχέσεις με συγκεκριμένους ψηφοφόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ψήφιζαν. Οι προσπάθειες περιλάμβαναν παρότρυνση για πρόωρη ψήφο, μεταφορά ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα και βοήθεια με την αποστολή επιστολικών ψήφων.

Το CNN μετέδωσε πέρυσι ότι η προσπάθεια του Turning Point βοήθησε να εξασφαλιστούν πάνω από 125.000 ψήφοι στην Αριζόνα, σύμφωνα με άτομο που γνώριζε τη λειτουργία της ομάδας. Ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία με περίπου 187.000 ψήφους.

Τέντα
Η τέντα στην οποία καθόταν ο Τσάρλι Κερκ, τη στιγμή που πυροβολήθηκε / Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS

Ο Τραμπ έχει καυχηθεί για την απήχησή του στους νέους ψηφοφόρους το 2024 - μείωσε την ήττα του στις ηλικίες 18-29 σε 11 μονάδες από 24 το 2020 - και απέδωσε την επιτυχία αυτή, εν μέρει και στον Κερκ.

«Και ο Τσάρλι Κερκ θα σας πει: "το TikTok βοήθησε", αλλά ο Τσάρλι Κερκ βοήθησε επίσης», είπε ο Τραμπ κατά την τελετή ορκωμοσίας της δικαστού Jeanine Pirro στο Οβάλ Γραφείο, στην οποία παρευρέθηκε και ο Κερκ τον Μάιο.

Μετά τις εκλογές, υπήρξε συζήτηση για έναν ρόλο του Κερκ μέσα στην κυβέρνηση, σύμφωνα με πολλές πηγές. Η απόφαση που λήφθηκε τελικά ήταν ότι θα μπορούσε να είναι πιο επιδραστικός και να έχει περισσότερη δύναμη εκτός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ωστόσο, ασκούσε τεράστια επιρροή σε όσους τελικά βρέθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ, βοηθώντας στην αξιολόγηση και στις συνεντεύξεις των υποψηφίων.

Ο Κερκ μετακόμισε προσωρινά στο Palm Beach κατά τη διάρκεια της προεδρικής μετάβασης και στη συνέχεια πέρασε σημαντικό χρόνο στην Ουάσιγκτον μετά την επιστροφή του προέδρου στον Λευκό Οίκο. Πηγές τον περιέγραφαν ως άνθρωπο με μοναδική ικανότητα να δημιουργεί και να διατηρεί φιλίες, ακόμη και με αξιωματούχους που βρίσκονταν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Η σχέση του Κερκ με τον Τραμπ είχε ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας, αλλά η ευγνωμοσύνη του προέδρου ήταν ξεκάθαρη εδώ και πολύ καιρό.

Πώς «κέρδισε» τον Τραμπ

Η πορεία του Κερκ δεν θυμίζει αυτή άλλων εμβληματικών προσώπων του κινήματος MAGA. Γιος ενός αρχιτέκτονα που μεγάλωσε στα εύπορα προάστια του Σικάγου, στο Prospect Heights, προσέγγισε την συντηρητική πολιτική μέσα σε ένα κυρίως φιλελεύθερο περιβάλλον. Στα 17 του εθελοντικά συμμετείχε σε προεκλογική εκστρατεία Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου για τη Γερουσία.

Τράβηξε την προσοχή γράφοντας ένα άρθρο για το δεξιό σάιτ Breitbart News, κατηγορώντας τα σχολικά του βιβλία για έντονη φιλελεύθερη μεροληψία. Ο ζήλος του Κερκ προσέλκυσε τον επιχειρηματία και ακτιβιστή, Μπιλ Μόντγκομερι, ο οποίος τον προέτρεψε να αφήσει το κολλέγιο και να αφιερωθεί πλήρως στην πολιτική οργάνωση.

Με τα πρώτα κεφάλαια από τον Μόντγκομερι, ο Κερκ ίδρυσε το Turning Point USA ακόμα ως έφηβος. Διέθετε ένα σπάνιο ταλέντο να βρίσκει πλούσιους υποστηρικτές γοητευμένους από την επιχειρηματική του ευχέρεια. Ο μεγαδωρητής των Ρεπουμπλικάνων, Φόστερ Φρις, ήταν ένας από αυτούς, γράφοντας επιταγή 10.000 δολαρίων για να βοηθήσει την νεοσύστατη οργάνωση να ξεκινήσει.

Ο στρατηγικός σύμβουλος Μάικλ Μπιούντο παρατηρούσε από νωρίς πόσο σίγουρος ήταν ο Κερκ, πώς δεν τον φόβιζε η νέα πολιτική σκηνή και ότι συχνά ήταν ο νεότερος μεταξύ των συμμετεχόντων.

«Γνωρίζω τον Τσάρλι από την αρχή της πολιτικής του πορείας. Πάντα αγαπούσε την πρόκληση να αλλάζει τα μυαλά της νεολαίας. Τους έβλεπε ως το μέλλον, το σημείο καμπής για να προωθηθούν οι συντηρητικές πολιτικές και αρχές», λέει ο Μπιούντο.

«Μετέφερε τη μάχη απευθείας στα πανεπιστήμια με τα λόγια και το στιλ των συζητήσεών του. Η επιρροή του σε αυτόν τον χώρο δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί».

Ντοναλντ Τραπ και Τσάρλι Κερκ
Ντοναλντ Τραμπ και Τσάρλι Κερκ / Reuters

Αυτό που ξεκίνησε ως προσπάθεια κινητοποίησης των φοιτητών ενάντια στη φιλελεύθερη ορθοδοξία μετατράπηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο Κερκ έγινε γνωστός για τη «Λίστα Παρακολούθησης Καθηγητών» (Professor Watchlist), η οποία στόχευε ακαδημαϊκούς που κατηγορούνταν ότι καταπνίγουν τη συντηρητική έκφραση ή προωθούν προπαγάνδα της αριστεράς. Αντλούσε χαρά από τις προκλήσεις που ενθουσίαζαν τη δεξιά και εξόργιζαν την αριστερά.

Ο Κερκ υποστήριζε ότι ορισμένοι θάνατοι από όπλα ήταν «λογικό τίμημα» για τη διατήρηση της Δεύτερης Τροπολογίας, ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο επιτιθέμενος στον Πολ Πελόζι, δηλαδή τον σύζυγο της της πρώην προέδρου της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι το 2022, διέδωσε ανυπόστατες φήμες ότι μετανάστες από την Αϊτή στην Οχάιο τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων και χαρακτήρισε τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα «τεράστιο λάθος».

Κι όμως αρχικά, ο Κερκ δεν ήταν υποστηρικτής του Τραμπ. Κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του 2016, υποστήριξε τους Σκοτ Γουόκερ και Τεντ Κρουζ πριν στηρίξει τον Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, ένας συνεργάτης του διοργάνωσε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος τον προσέλαβε επί τόπου.

Στο υπόλοιπο της εκστρατείας, εργάστηκε ως βοηθός του Τραμπ Τζούνιορ, θέση που τον έφερε πιο κοντά στον κύκλο του Τραμπ και εξασφάλισε την θέση του στον πυρήνα του κινήματος.

Μετά τη νίκη του Τραμπ το 2016, ο Κερκ έγινε ένας από τους πιο αφοσιωμένους υπερασπιστές του αμερικανού προέδρου.

Το 2019, ο Κερκ ίδρυσε το Turning Point Action, μια πολιτική ομάδα αφιερωμένη στην ήττα των Δημοκρατικών και την ενίσχυση Ρεπουμπλικάνων που στηρίζουν τον Τραμπ.

Η πανδημία COVID-19 τον ανέδειξε σε νέο επίπεδο προβολής. Ο Κερκ ξεκίνησε να ηχογραφεί πολλαπλά podcast την ημέρα, κατακεραυνώνοντας τις μάσκες και το κλείσιμο σχολείων. Είχε τακτική παρουσία στο Fox News, όπου οι οργισμένες του ομιλίες τράβηξαν την προσοχή του Τραμπ.

Ένα βράδυ, διατύπωσε μια φράση που αποτύπωσε την οργή των συντηρητικών: «Η θεραπεία δεν μπορεί να είναι χειρότερη από την ασθένεια».

Ο Τραμπ την άκουσε, του άρεσε και άρχισε να την επαναλαμβάνει.

Με την πάροδο του χρόνου, το Turning Point εξελίχθηκε σε μια καλοχρηματοδοτούμενη, πολυδιάστατη οργάνωση: ένα μέσο ενημέρωσης, μια μηχανή κινητοποίησης ψηφοφόρων και ένα δίκτυο φοιτητικών παραρτημάτων σε χιλιάδες σχολεία και πανεπιστήμια.

Τα επόμενα χρόνια, ο Κερκ έγινε ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Τραμπ. Ενίσχυσε τις ψευδείς ισχυρισμούς του για την κλοπή των εκλογών του 2020 και υποστήριξε την υποψηφιότητα του Τζέι Ντι Βανς ως συνυποψήφιου.

Μέχρι το 2024, το Turning Point ανέλαβε την εκστρατεία κινητοποίησης ψηφοφόρων στην Αριζόνα, συμβάλλοντας στην επαναφορά της κρίσιμης πολιτείας στο στρατόπεδο του Τραμπ.

Μέχρι τότε, ο Κερκ είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια ακολούθους στα social media και το podcast του, The Charlie Kirk Show, είχε γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτικά podcast στη χώρα. Ήταν μια προσωπική εκστρατεία πειθούς εκ μέρους του Τραμπ, βοηθώντας το κόμμα να πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα ανάμεσα στους νέους ψηφοφόρους τον Νοέμβριο.

Ο Τραμπ είχε αποδώσει στον 31χρονο Κερκ τα εύσημα για την κινητοποίηση της νεολαίας που συνέβαλε στη νίκη του το 2024. Πριν από αυτό, όμως, είχε ήδη γίνει πολύτιμος και έμπιστος φίλος και σύμβουλος του προέδρου και της οικογένειάς του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν μόλις ο τέταρτος πρόεδρος στη σύντομη ζωή του Κερκ. Όταν ο Τραμπ ορκίστηκε, ο Κερκ βρισκόταν μόλις λίγα βήματα πιο εκεί...

Η σπαρακτική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κερκ - «Με ρώτησε η κόρη μας που είναι ο μπαμπάς, της είπα πως πήγε ταξίδι με τον Ιησού»
«Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή. Η αποστολή του συζύγου μου δεν θα τελειώσει, ούτε για μια στιγμή», τόνισε η χήρα του συντηρητικού ακτιβιστή
Έρικα Κιρκ
1
Πενήντα νεκροί στην πόλη της Γάζας από ισραηλινές επιθέσεις: Εντολή εκκένωσης από τους IDF – «Θα χρησιμοποιήσουμε βία»
Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν λάβει οδηγίες να εγκαταλείψουν τη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας πριν τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο
Ένα αγόρι τρέχει καθώς καπνός αναδύεται από μία εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία, που στέγαζε εκτοπισμένους Παλαιστινίους, μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη της Γάζας
1
Ελλάδα, ΗΠΑ και 41 ακόμη χώρες καταδικάζουν τα ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας – «Βαθιά ανησυχία για τις 19 παραβιάσεις»
Η Πολωνία τόνισε ότι «οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει την περιοχή πιο κοντά στη σύγκρουση από κάθε άλλη φορά»
Στρατιώτες περπατούν δίπλα σε ένα σημείο όπου η στέγη ενός σπιτιού καταστράφηκε, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια επίθεσης στην Ουκρανία, μερικά από τα οποία καταρρίφθηκαν από την Πολωνία με την υποστήριξη των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ 2
