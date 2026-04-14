Ο Τζεφ Μπέζος αγοράζει την Globalstar και κοντράρει το Starlink του Έλον Μασκ

Ο Jeff Bezos (πρώτος αριστερά) και ο Elon Musk (τελευταίος δεξιά) / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Julia Demaree Nikhinson

Η Amazon του Τζεφ Μπέζος θα εξαγοράσει την Globalstar για να ανταγωνιστεί τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, Starlink, του Έλον Μασκ.

Η συμφωνία ύψους 11,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την απόκτηση της εταιρείας δορυφόρων, Globalstar θα ενισχύσει τη νεοσύστατη δορυφορική δραστηριότητα της Amazon του Τζεφ Μπέζος, ο οποίος επιδιώκει να ανταγωνιστεί το Starlink της SpaceX, εταιρείας του Έλον Μασκ.

Οι μετοχές της δορυφορικής εταιρείας Globalstar σημείωσαν άνοδο άνω του 9% στις προ-αγοραίες συναλλαγές, αφού είχαν κερδίσει πάνω από 6% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά από δημοσιεύματα σχετικά με τις συζητήσεις των εταιρειών.

Η αξία της μετοχής έχει αυξηθεί κατά περίπου 12% μέχρι στιγμής φέτος, ενώ εκείνες της Amazon σημείωσαν άνοδο περίπου 1% την Τρίτη του Πάσχα (14.04.2026).

Τι κερδίζει η Amazon 

Η συμφωνία παρέχει στην Amazon πρόσβαση στο δίκτυο της Globalstar, το οποίο αποτελείται από 24 δορυφόρους, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες του τεχνολογικού γίγαντα να ανταγωνιστεί τη Starlink, η οποία διαθέτει σήμερα περίπου 10.000 μονάδες σε τροχιά.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της εταιρείας δορυφόρων μπορούν να επιλέξουν να λάβουν είτε 90 δολάρια σε μετρητά είτε 0,3210 μετοχές της Amazon για κάθε μετοχή της Globalstar που κατέχουν, ανέφεραν οι εταιρείες.

 

Η Amazon εργάζεται για την ενίσχυση του δικτύου Leo με την ανάπτυξη περίπου 3.200 δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη έως το 2029, με περίπου τους μισούς να πρέπει να έχουν τοποθετηθεί έως την κανονιστική προθεσμία του Ιουλίου 2026.

Η εταιρεία λειτουργεί επί του παρόντος ένα δίκτυο με περισσότερους από 200 δορυφόρους και προετοιμάζεται να λανσάρει τις δορυφορικές υπηρεσίες διαδικτύου της αργότερα φέτος.

Αντίθετα, το Starlink του Μασκ – ο κυρίαρχος πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου μέσω δορυφόρου – εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από εννέα εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Ποια είναι η Globalstar

Η Globalstar, με έδρα το Covington της Λουιζιάνα, γνωστή ως η υπηρεσία που υποστηρίζει τη λειτουργία της λειτουργίας «Emergency SOS» της Apple, λειτουργεί περίπου 24 δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Στα τέλη του περασμένου έτους, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ένα νέο δίκτυο υπό ανάπτυξη, με την υποστήριξη της Apple, θα επεκτείνει τον αριθμό αυτό σε 54 δορυφόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού αριθμού εφεδρικών.

Η Globalstar προσφέρει υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων σε πελάτες σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής, κυβερνητικής και καταναλωτικής αγοράς.

Παράλληλα, η Amazon και η Apple – η οποία έχει επενδύσει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Globalstar – έχουν υπογράψει συμφωνία για τη συνέχιση της υποστήριξης των δορυφορικών λειτουργιών ασφαλείας, όπως το Emergency SOS και το Find My, για τους χρήστες iPhone και Apple Watch.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές και της επίτευξης συγκεκριμένων ορόσημων ανάπτυξης δορυφόρων από την Globalstar.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ προτείνει σχέδιο διαίρεση του Λιβάνου σε τρεις ζώνες: Η «κίτρινη γραμμή», η «εκκαθάριση» και η ευθύνη του στρατού
Για να εφαρμοστεί το σχέδιο τριών σημείων, απαιτείται η έγκριση της λιβανέζικης κυβέρνησης για τη συνεχιζόμενη ισραηλινή παρουσία στη νότια ζώνη ασφαλείας
Λίβανος
Ο βασιλιάς Κάρολος μπορεί να «μην ξαναμιλήσει ποτέ» στον αδελφό του, πρώην πρίγκιπα Άντριου
Ο Κάρολος δεν έχει επισκεφθεί τον αδελφό του, Άντριου Μάουντμπατεν - Γουίντσορ, παρά το γεγονός ότι η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας Έντουαρντ προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και ο αδερφός του, Βασιλιάς Κάρολος
