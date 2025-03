Ο Τζέι Ντι Βανς στα σύνορα με το Μεξικό – «Χρειαζόμασταν νέο πρόεδρο και δόξα τω Θεώ τον έχουμε»

Τα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού για να διατυμπανίσει την ευρείας κλίμακας αντιμεταναστευτική επίθεση που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, επισκέφθηκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ο Τζέι Ντι Βανς που καλλιεργεί εικόνα ενθουσιώδους και πιστού στρατιώτη του Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόταν από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος διέταξε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη άλλων 3.000 στρατιωτικών κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό.

Οι δύο άνδρες έφθασαν την Τετάρτη (05.03.2025) στο Ιγκλ Πας, σημαντική συνοριακή διέλευση στο Τέξας, και αναμενόταν να επισκεφθούν κέντρο κράτησης μεταναστών και να συμμετάσχουν σε «στρογγυλό τραπέζι» με τοπικούς αξιωματούχους.

«Δεν χρειαζόμασταν νέους νόμους για να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια των συνόρων. Χρειαζόμασταν νέο πρόεδρο και δόξα τω Θεώ, τον έχουμε», είπε χαρακτηριστικά προσερχόμενος ο Τζέι Ντι Βανς.

Διαβεβαίωσε ότι ο αριθμός συλλήψεων παράτυπων μεταναστών γύρω από το Ιγκλ Πας μειώθηκε από τις 1.500 στις 30 την ημέρα, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια περίοδο αναφέρεται ούτε με ποια κάνει τη σύγκριση.

Απέδωσε την εξέλιξη σε ποιον άλλον, στον «Πρόεδρο των ΗΠΑ που έδωσε στους επαγγελματίες τα μέσα να κάνουν αυτό που κάνουν τόσο καλά».

Vice President JD Vance visited the southern border on Wednesday. During his press conference, he said that the tariffs the U.S. put on Mexico are doing the country “a huge favor” by helping them combat drug cartels.



