Ο Τζέι Ντι Βανς στο Μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων: Η συμβολική επίσκεψη και τα μηνύματα προς την Άγκυρα

Μια κίνηση με έντονο συμβολισμό έκανε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, επισκεπτόμενος το Μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων – επιλογή που δεν πέρασε απαρατήρητη στη διεθνή σκηνή.

Η παρουσία του Τζέι Ντι Βανς, αντιπροέδρου των ΗΠΑ και εκλεκτού του Τραμπ, στον χώρο μνήμηςγια τη Γενοκτονία των Αρμενίων ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια πράξη σεβασμού απέναντι στην ιστορική μνήμη και στα θύματα, αλλά και ως πολιτικό μήνυμα με σαφείς αποδέκτες.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να αποτελεί έμμεση τοποθέτηση απέναντι στην Τουρκία και προσωπικά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.

Ο Τζέι Ντι Βανς μαζί με τη γυναίκα του Ούσα Βανς, επισκέφθηκαν το μνημείο κρατώντας κόκκινα τριαντάφυλλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων στις 24 Απριλίου 2021, 106 χρόνια μετά τα γεγονότα του 1915.

Ο Τζέι Ντι Βανς έφτασε χθες Δευτέρα (09.02.2026) στην Αρμενία και σήμερα Τρίτη έχει προγραμματισμένη επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει να εδραιώσει την ειρηνευτική συμφωνία που υπογράφηκε υπό την αιγίδα της μεταξύ των δύο χωρών του Νοτίου Καυκάσου και να προχωρήσει το σχέδιό της για έναν διαμετακομιστικό διάδρομο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ενός τόσο υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου στην Αρμενία, μια χώρα με παραδοσιακά στενές σχέσεις με τη Ρωσία, την ώρα που η επιρροή της Μόσχας στην περιοχή εξασθένισε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε στο Γερεβάν με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν τον Αύγουστο μια συμφωνία στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ που προέβλεπε τον τερματισμό της πολυετούς εδαφικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.