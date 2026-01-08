Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε «μανιακό» τον Τραμπ γιατί υπερασπίστηκε τον πράκτορα της ICE που σκότωσε γυναίκα στη Μινεάπολη

Ο Τζίμι Κίμελ κατακεραυνώνει τον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «μανιακό», μετά την πλήρη στήριξή του στον πράκτορα της ICE που σκότωσε μια μητέρα τριών παιδιών στη Μινεάπολη. Το βίντεο του περιστατικού και οι αντικρουόμενες εκδοχές έχουν πυροδοτήσει δημόσια οργή και συζητήσεις για τη χρήση βίας από την ICE.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε δημόσια τον πράκτορα της ICE, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη αυτοάμυνα, κάτι που προκάλεσε την έκρηξη του Τζίμι Κίμελ.

Σε ανάρτησή του o αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την οδηγό «απείθαρχη» και υποστήριξε ότι επιχείρησε «βίαια και εκ προθέσεως» να χτυπήσει τον αξιωματικό. Ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στο περιστατικό και στην αντίδραση του Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον αμερικανό πρόεδρο «μανιακό».

Ο κωμικός κατηγόρησε την εκδοχή του Τραμπ για τη συμπεριφορά της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ τις τελευταίες στιγμές της ζωής της: «Είδα αυτό το βίντεο. Δεν μου φάνηκε ότι κάποιος ποδοπατήθηκε. Μου φάνηκε σαν μια γυναίκα να φοβήθηκε, να προσπάθησε να απομακρυνθεί και τη πυροβόλησαν».

Ο Κίμελ, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η τελική απόφαση για την ευθύνη ανήκει στο δικαστήριο, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση του περιστατικού πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες αρχές.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από αμερικανικά μέσα δείχνει πράκτορες της ICE να πλησιάζουν ένα Honda Pilot, το οποίο φέρεται να εμπόδιζε την κυκλοφορία.

Καθώς ένας πράκτορας επιχειρεί να ανοίξει την πόρτα, η οδηγός βάζει όπισθεν και στη συνέχεια επιταχύνει προς την κατεύθυνση άλλου πράκτορα. Εκείνος αποφεύγει το όχημα και πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές. Το αυτοκίνητο καταλήγει πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ.

Αμέσως μετά ακούγονται φωνές σοκ και οργής, ενώ στο σημείο επικρατεί πανδαιμόνιο. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το FBI και το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα.