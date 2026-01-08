Μινεάπολη: Μητέρα 3 παιδιών και ποιήτρια η 37χρονη που σκότωσαν πράκτορες της ICE – Σοκάρει το βίντεο με τη στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας της

Η γυναίκα που πυροβολήθηκε θανάσιμα από άνδρα της Αστυνομίας Μετανάστευσης στη Μινεάπολη, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, ήταν η Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ. Ήταν 37 ετών, μητέρα τριών παιδιών και ποιήτρια, και είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πόλη, σύμφωνα με τις αρχές.

Η γυναίκα προσπάθησε να αποφύγει τους πράκτορες, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της με αποτέλεσμα να πυροβοληθεί και ξεψυχήσει στο σημείο. Ο αδικαιολόγητος πυροβολισμός έχει μετατρέψει την Μινεάπολη σε πεδίο μάχης.

Η Γκουντ ήταν Αμερικανίδα πολίτης, γεννημένη στο Κολοράντο, και δεν φαίνεται να είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάποιο αδίκημα, αφού στο ποινικό μητρώο της είναι καταγεγραμμένη μόνο μια κλήση για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Στους λογαριασμούς της στα social media, η Μακλίν Γκουντ περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια, συγγραφέα, σύζυγο και μητέρα». Σε πρόσφατες αναρτήσεις της ανέφερε ότι αυτήν την περίοδο «γνωρίζει τη Μινεάπολη», ενώ είχε προσθέσει το emoji της σημαίας του ουράνιου τόξου στο προφίλ της στο Instagram.

Ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του για την ασφάλεια των παιδιών του, ανέφερε ότι η Γκουντ είχε μόλις αφήσει τον 6χρονο γιο τους στο σχολείο την Τετάρτη και γυρνούσε σπίτι μαζί με το άτομο που έχει σχέση. Καθ’ οδόν, συνάντησαν μια ομάδα στελεχών της υπηρεσίας ICE σε έναν χιονισμένο δρόμο της Μινεάπολης, όπου το ζευγάρι είχε μετακομίσει πέρυσι από το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.

Σοκάρει το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί και κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει ένα στέλεχος της ICE να πλησιάζει το αυτοκίνητο της Γκουντ, να απαιτεί να ανοίξει την πόρτα και να πιάνει τη χειρολαβή. Όταν το όχημα της γυναίκας αρχίζει να κινείται, ένας άλλος συνάδελφός του που βρισκόταν μπροστά από το αυτοκίνητο τραβάει το όπλο του και πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές από κοντινή απόσταση.

Σε άλλο βίντεο που καταγράφηκε μετά τον πυροβολισμό, μια γυναίκα εμφανίζεται να κάθεται κοντά στο όχημα, κλαίγοντας και φωνάζοντας: «Αυτή είναι η σύζυγός μου, δεν ξέρω τι να κάνω!»

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν τις τελευταίες ώρες τη Μακλίν Γκουντ ως ταραχοποιό στοιχείο που επιχείρησε να εμβολίσει ομοσπονδιακούς πράκτορες με το όχημά της. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες βράδυ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας». Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».

Ο πρώην σύζυγός της 37χρονης, πάντως, δηλώνει ότι δεν ήταν ακτιβίστρια και ότι ποτέ δεν την είχε δει να συμμετάσχει σε διαμαρτυρίες οποιουδήποτε είδους.

Την περιέγραψε ως μια αφοσιωμένη χριστιανή, η οποία συμμετείχε ιεραποστολικά ταξίδια στη Βόρεια Ιρλανδία όταν ήταν νεότερη. Λάτρευε το τραγούδι, συμμετείχε σε χορωδία στο λύκειο και σπούδασε φωνητική στο πανεπιστήμιο.

Σπούδασε δημιουργική συγγραφή στο Old Dominion University στη Βιρτζίνια και κέρδισε ένα βραβείο το 2020 για ένα από τα έργα της, σύμφωνα με ανάρτηση στη σελίδα του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του πανεπιστημίου στο Facebook. Επίσης, παρουσίαζε ένα podcast με τον δεύτερο σύζυγό της, ο οποίος πέθανε το 2023.

Η Γκουντ είχε μία κόρη και έναν γιο από τον πρώτο της γάμο, οι οποίοι τώρα είναι 15 και 12 ετών αντίστοιχα. Ο 6χρονος γιος της ήταν από τον δεύτερο γάμο της.

Η Ντόνα Γκάνγκερ, η μητέρα της, δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι η οικογένεια ενημερώθηκε για το θάνατό της αργά το πρωί της Τετάρτης.

«Η Ρενέ ήταν από τους πιο καλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει», δήλωσε η Γκάνγκερ στην εφημερίδα. «Ήταν εξαιρετικά συμπονετική. Φρόντιζε τους ανθρώπους όλη της τη ζωή. Ήταν γεμάτη αγάπη, συγχώρεση και τρυφερότητα. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος».