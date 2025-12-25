Ο Τζο Μπάιντεν ανέβασε μία οικογενειακή φωτογραφία για να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα – Οι χρήστες τον «έψαχναν»

Μία τρυφερή φωτογραφία με την οικογένεια του δημοσίευσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να ευχηθεί στους ακόλουθούς του για τα Χριστούγεννα.

«Σας εύχομαι μια ειρηνική και χαρούμενη παραμονή Χριστουγέννων γεμάτη αγάπη» έγραψε στην ανάρτηση ο πρώην πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο στο κέντρο της φωτογραφίας είναι ο γιος του Χάντερ Μπάινεν και οι εγγονές του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπροστά του στέκεται η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν με αποτέλεσμα να τον κρύβει λίγο και οι χρήστες των social media να «ψάχνουν» τον Τζο Μπάιντεν στην φωτογραφία.

Wishing you a peaceful and joyful Christmas Eve filled with love. pic.twitter.com/OB5GouvxTJ — Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2025

«Μου πήρε λίγο χρόνο να σε βρω, πρωταθλητή», έγραψε ένας χρήστης του X. «Πού είναι ο Τζο;», έγραψε ένας άλλος, και πάει λέγοντας αφού πολλοί είναι αυτοί που τρόλαραν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.