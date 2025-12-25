Κόσμος

Ο Τζο Μπάιντεν ανέβασε μία οικογενειακή φωτογραφία για να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα – Οι χρήστες τον «έψαχναν»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν λίγο κρυμμένος στην φωτογραφία
Ο Τζο Μπάιντεν
Ο Τζο Μπάιντεν / REUTERS / Ken Cedeno

Μία τρυφερή φωτογραφία με την οικογένεια του δημοσίευσε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να ευχηθεί στους ακόλουθούς του για τα Χριστούγεννα.

«Σας εύχομαι μια ειρηνική και χαρούμενη παραμονή Χριστουγέννων γεμάτη αγάπη» έγραψε στην ανάρτηση ο πρώην πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο στο κέντρο της φωτογραφίας είναι ο γιος του Χάντερ Μπάινεν και οι εγγονές του.

Μπροστά του στέκεται η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν με αποτέλεσμα να τον κρύβει λίγο και οι χρήστες των social media να «ψάχνουν» τον Τζο Μπάιντεν στην φωτογραφία.

«Μου πήρε λίγο χρόνο να σε βρω, πρωταθλητή», έγραψε ένας χρήστης του X. «Πού είναι ο Τζο;», έγραψε ένας άλλος, και πάει λέγοντας αφού πολλοί είναι αυτοί που τρόλαραν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

