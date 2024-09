Ο Τζο Μπάιντεν φόρεσε καπέλο με σύνθημα «Τραμπ 2024»: «Είμαι περήφανος για σένα», είπε ο Ρεπουμπλικάνος που του το έδωσε

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι είδαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να φορά καπέλο σχεδιασμένο για την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η φωτογραφία του Τζο Μπάιντεν με το κόκκινο καπέλο που έγραφε «Ντόναλντ Τραμπ 2024» μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral. Το περιστατικό έγινε κατά την επίσκεψη του προέδρου σε πυροσβεστικό σταθμό του Σάνκσβιλ στο Τενεσί.

Ενώ οι παρευρισκόμενοι περίμεναν να ακούσουν για την Κάμαλα Χάρις, εν τέλει είδαν το απρόοπτο με πρωταγωνιστή το καπέλο του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Οι σύμβουλοι του Τζο Μπάιντεν έσπευσαν να απαντήσουν στις φήμες όπου ήθελαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει μία από τις συνηθισμένες του γκάφες.

Ο Λευκός Οίκος τον υποστήριξε λέγοντας πως ήταν μία αυθόρμητη κίνηση με στόχο να προωθήσει την διακομματική ενότητα.

Δείτε το βίντεο:

🔥🚨BREAKING: A firefighter tricked Joe Biden into wearing a Trump hat. This has to be one of the greatest trolls in political history. No joke. pic.twitter.com/gGLRSKEybI

Το περιστατικό έγινε όταν ο Τζο Μπάιντεν έδωσε ένα καπέλο σε έναν υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο άνδρας τότε ζήτησε από τον πρόεδρο να φορέσει το καπέλο του με το σύνθημα «Trump 2024».

Ο Μπάιντεν αποδέχτηκε την πρόκληση, φόρεσε το καπέλο και το κοινό ξεκίνησε τα χειροκροτήματα.

«Είμαι περήφανος για σένα τώρα», είπε ευδιάθετος ο ιδιοκτήτης του καπέλου.

NEW: Full exchange of the incident leading up to Joe Biden putting on a Trump 2024 hat.



Biden: “Sure, I’ll autograph [a hat].”



Man: “You remember your name?”



Biden: “I don’t remember my name… I’m slow.”



Man: “You’re an old fart.”



Biden: “Yeah, I’m an old guy… You would… pic.twitter.com/yQcCXmtzIZ