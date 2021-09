Για τους λάτρεις της διπλωματικής ιστορίας, το παρακάτω στιγμιότυπο δύσκολα θα ξεχαστεί… Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται ότι… ξέχασε το όνομα του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, την ώρα που ανακοίνωναν την κοινή τους συμφωνία με την Βρετανία ενάντια στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας.

Τζο Μπάιντεν, Μπόρις Τζόνσον και Σκοτ Μόρισον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι πρωθυπουργοί Βρετανίας και Αυστραλίας δηλαδή, σε μια αιφνιδιαστική κοινή ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης (15.09.2021) «σύστησαν» στον κόσμο την AUKUS, τη συμμαχία το όνομα της οποίας προκύπτει από τα αρχικά των τριών χωρών (Australia, United Kingdom, United States).

Η συμμαχία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας των ΗΠΑ να ενισχύσουν τις συμμαχίες τους προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο την οικοδόμηση ενός μετώπου ενάντια στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας. Και γι’ αυτό δημιουργήθηκε η AUKUS, η συμμαχία των ΗΠΑ με την Αυστραλία και τη Βρετανία, μια ευρεία εταιρική σχέση ασφάλειας στη ζώνη του Ινδικού-Ειρηνικού, η οποία ενδέχεται να υπονομεύσει τις γαλλικές βλέψεις στην περιοχή.

Στη τηλεδιάσκεψη που είχαν λοιπόν το βράδυ της Τετάρτης, ο Τζο Μπάιντεν – όπως αναφέρει το BBC – αναφέρθηκε στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον, ως… «εκείνος ο τύπος εκεί κάτω», ενώ λίγη ώρα νωρίτερα είχε απευθυνθεί στον πρωθυπουργό της Βρετανίας με το μικρό του όνομα.

"That fellow down under" US President Joe Biden appears to forget the Australian prime minister's name during video conference https://t.co/V67c0E0bQe

«Σ’ ευχαριστώ, Μπόρις», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος στον Βρετανό πρωθυπουργό. Και στη συνέχεια στράφηκε στην οθόνη, όπου εμφανιζόταν ο Αυστραλός πρωθυπουργός και διστάζοντας για λίγο, είπε: «Και θέλω να ευχαριστήσω κι αυτόν τον τύπο εκεί κάτω [όρος που χρησιμοποιείται για το γεωγραφικό προσδιορισμό Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας]. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Το εκτιμώ, κύριε Πρωθυπουργέ».

US President Joe Biden appeared to forget Prime Minister Scott Morrison’s name during this morning’s historic announcement of a new defence pact.



Biden said “I wanna thank that fella down under” after thanking UK Prime Minister Boris Johnson.https://t.co/a9AwdxnrYj#9News pic.twitter.com/0aULXfJJS2