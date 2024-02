Ο Τζο Μπάιντεν μιλούσε για την Λωρίδα της Γάζας ενώ έτρωγε παγωτό – Σφοδρές αντιδράσεις

Σφοδρή κριτική ασκείται στον Τζο Μπάιντεν για το ότι μιλούσε για την Λωρίδα της Γάζας την ώρα που… απολάμβανε το παγωτό του!

Η κάμερα έπιασε τον Τζο Μπάιντεν να είναι μέσα από ένα υποκατάστημα της αλυσίδας παγωτού Van Leeuwen στη Νέα Υόρκη, μετά την ολοκλήρωση συνέντευξης που παραχώρησε στον Σεθ Μάγερς για την εκπομπή του στο NBC.

Εκεί σχολίασε τις εξελίξεις και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας και το ενδεχόμενο ανακωχής, την ώρα που έτρωγε παγωτό. Κάτι που… δεν εκτίμησαν και πολλοί.

Ο γνωστός Βρετανός δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν σχολίασε πως «Είναι τόσο ανάρμοστο να τρως παγωτό ενώ συζητάς για μια ενδεχόμενη εκεχειρία στη Γάζα».

«Αυτό φαίνεται ανεύθυνο και χωρίς τακτ», έγραψε ο Ισραηλινοαμερικανός αναλυτής Mairav Zonszein.

