Ο Τζον Μπον Τζόβι έσωσε γυναίκα που ετοιμαζόταν να πηδήξει από γέφυρα στα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ του: Δείτε βίντεο

Μία ηρωική πράξη έκανε την Τρίτη (10.09.2024) ο Τζον Μπον Τζόβι ο οποίος απέτρεψε μία γυναίκα να πέσει από τη γέφυρα στο Νάσβιλ των ΗΠΑ για να μην αυτοκτονήσει. Το απίστευτο περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια γυρίσματος για το νέο βίντεο κλιπ του.

Η σωτήρια παρέμβασή του Τζον Μπον Τζόβι καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Στα πλάνα φαίνεται μία γυναίκα που έχει κρεμαστεί από τα κάγκελα της γέφυρας. Τότε, όσο ο πασίγνωστος θρύλος της ροκ μουσικής όσο και μία συνεργάτης του, πλησιάζουν την γυναίκα ήρεμα για να της μιλήσουν.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η γυναίκα φαίνεται να πείθεται. Τότε ο 62χρονος σταρ σκύβει πάνω από το κάκγελο, την σηκώνει και την σφίγγει στην αγκαλιά του.

Δείτε το βίντεο:

😳 NASHVILLE: @BonJovi is in the right place at the right time and talks a woman off the ledge of the John Seigenthaler Pedestrian Bridge downtown.



From @FOXNashville: https://t.co/6ecxiQJTG9 pic.twitter.com/aYWtm8EwmO