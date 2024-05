Ο βασιλιάς Κάρολος έχρισε στον πρίγκιπα Γουίλιαμ αρχισυνταγματάρχη της Αεροπορίας Στρατού

Τον τίτλο που προοριζόταν για τον πρίγκιπα Χάρι έδωσε τελικά στον πρίγκιπα Γουίλιαμ ο βασιλιάς Κάρολος σήμερα Δευτέρα (13.05.2024) στην τελετή του Hampshire.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχρισε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ αρχισυνταγματάρχη της Αεροπορίας Στρατού, μια θέση που κατείχε ο 75χρονος μονάρχης για 32 χρόνια. Η τελετή έγινε μπροστά από ένα ελικόπτερο Απάτσι, παρουσία του προσωπικού Κέντρο Αεροπορίας Στρατού στο Middle Wallop.

«Είναι πράγματι πολύ καλός πιλότος», είπε ο βασιλιάς για τον γιο του, πρώην πιλότο έρευνας και διάσωσης ελικοπτέρων της Βασιλικής Αεροπορίας Στρατού της Βρετανίας.

Η επίσκεψη ήταν η χρονικά τελευταία υποχρέωση του μονάρχη από τότε που επέστρεψε στα καθήκοντά του στα τέλη Απριλίου, σχεδόν τρεις μήνες αφότου τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι πάσχει από έναν απροσδιόριστο τύπο καρκίνου.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, είχε επίσης κάνει ένα διάλειμμα από τις επίσημες υποχρεώσεις για αρκετές εβδομάδες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2024, επιλέγοντας να περάσει χρόνο με τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον για να την φροντίσει, αφού και εκείνη αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία για καρκίνο.

