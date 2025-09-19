Συμβαίνει τώρα:
Ο Βίκτορ Όρμπαν θέλει να χαρακτηρίσει τους «Antifa» τρομοκρατική οργάνωση όπως έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός περιέγραψε το Antifa ως μια βίαιη, εγκληματική δύναμη που έχει στοχοθετήσει ειρηνικούς ανθρώπους
Ο Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) με τον Βίκτορ Όρμπαν (δεξιά
Ο Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) με τον Βίκτορ Όρμπαν (δεξιά) / REUTERS / Leah Millis / File Photo

Ακολουθώντας τα βήματα του φίλου και πολιτικού συμμάχου του, Ντόναλντ Τραμπ, ο Βίκτορ Όρμπαν σχεδιάζει να υιοθετήσει σκληρή γραμμή εναντίον του αριστερού κινήματος «Antifa» χαρακτηρίζοντάς το τρομοκρατική οργάνωση.

«Είναι καιρός η Ουγγαρία να κατατάξει οργανώσεις όπως η Antifa ως τρομοκρατικές, ακολουθώντας το αμερικανικό παράδειγμα», είπε χαρακτηριστικά ο Βίκτορ Όρμπαν, αναφερόμενος ρητά στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα πως προτίθεται να χαρακτηρίσει τo Antifa στις ΗΠΑ «μείζονα τρομοκρατική οργάνωση». Όμως το πώς αυτό θα εφαρμοστεί παραμένει ασαφές, ιδιαίτερα δεδομένης της χαλαρής και αποκεντρωμένης δομής του κινήματος.

Ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει ότι ο Τραμπ δεν έχει νομικό μηχανισμό για να χαρακτηρίσει το Antifa εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Ένας τέτοιος χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί μόνο σε ξένες ομάδες.

Ο Ορμπάν δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες, όμως δήλωσε πως καλωσορίζει την πρωτοβουλία του Τραμπ και πως σχεδιάζει παρόμοια μέτρα στην Ουγγαρία, αλλά περιέγραψε το Antifa ως μια βίαιη, εγκληματική δύναμη που έχει στοχοθετήσει ειρηνικούς ανθρώπους στην Ουγγαρία.

«Μερικοί ξυλοκοπήθηκαν σχεδόν μέχρι θανάτου, και μετά κάποιοι έγιναν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας μαθήματα στην Ουγγαρία περί κράτους δικαίου και αριστερής πολιτικής», δήλωσε αναφερόμενος σε συγκρούσεις που είχαν σημειωθεί το Φεβρουάριο 2023 στη Βουδαπέστη.

Εκείνη την περίοδο, μαχητικοί αντιφασίστες είχαν ταξιδέψει από το εξωτερικό για να διαμαρτυρηθούν για μια συγκέντρωση ακροδεξιών, με αποτέλεσμα βίαιες συμπλοκές.

Δικαστικές διαδικασίες σχετικές με τις επιθέσεις εκείνες συνεχίζονται στη Γερμανία και τη Βουδαπέστη. Μερικοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί ενώ άλλοι παραδόθηκαν. Μεταξύ τους ήταν η αριστερή ιταλίδα πολιτικός Ιλάρια Σάλις, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

