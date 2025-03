Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Perm»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε σήμερα (27/03/2025) το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Perm», συμμετέχοντας μέσω βιντεοσύνδεσης στην τελετή καθέλκυσης του νέου αποκτήματος του ρωσικού στόλου.

Το υποβρύχιο που παρουσίασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι νέας γενιάς και εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους Zircon εμβέλειας περίπου 900 χιλιομέτρων.

Το «Perm» είναι το έκτο υποβρύχιο κλάσης Yasen και ναυπηγήθηκε από τη Sevmash κοντά στο Μούρμανσκ.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κατά την επίσκεψή του στο Μούρμανσκ, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου επιθεώρησε επίσης το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Arkhangelsk».

