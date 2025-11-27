Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ρόλο μουσικού: Η προσπάθεια να παίξει κομούζ κατά την επίσκεψή του στο Κιργιστάν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να απασχολεί συνεχώς τη διεθνή πολιτική σκηνή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και το τι σκοπεύει να κάνει με την ειρηνευτική συμφωνία που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως όπως φαίνεται, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κιργιστάν, άφησε λίγο τα σημαντικά προβλήματα πίσω του και έκανε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για να παίξει κομούζ, ένα παραδοσιακό όργανο της χώρας.

Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, και άλλους αξιωματούχους, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «γρατζούνισε» για λίγο τις χορδές του οργάνου του Κιργιστάν, σε μία ολιγόλεπτη στάση του κατά τη διάρκεια περιήγησης.

Η ευκαιρία για τον πρόεδρο της Ρωσίας, να γίνει για λίγο μουσικός ήρθε την Τετάρτη, 26.11.2025, στο Μπισκέκ για τη σύνοδο του CSTO, στο πλαίσιο μίας περιήγησης στους ηγέτες και τους αξιωματούχους στην παράδοση του Κιργιστάν.

Πλάνα που δημοσίευσε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου δείχνουν τον Πούτιν να δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο μουσικό όργανο, ενώ παράλληλα ρωτάει για τον σωστό τρόπο παιξίματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ρώσος πρόεδρος, δείχνει το μουσικό του ταλέντο, καθώς κατά το παρελθόν, είχε παίξει πιάνο και δεν δίστανε να τραγουδήσει κιόλας.