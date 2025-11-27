Κόσμος

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ρόλο μουσικού: Η προσπάθεια να παίξει κομούζ κατά την επίσκεψή του στο Κιργιστάν

Ο ρώσος πρόεδρος, έκανε ένα «ταχύρυθμο μάθημα» κομούζ, του τρίχορδου λαούτου του Κιργιστάν
Ο Πούτιν παίζει κομούζ
Ο Πούτιν παίζει κομούζ / X

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να απασχολεί συνεχώς τη διεθνή πολιτική σκηνή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και το τι σκοπεύει να κάνει με την ειρηνευτική συμφωνία που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως όπως φαίνεται, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κιργιστάν, άφησε λίγο τα σημαντικά προβλήματα πίσω του και έκανε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για να παίξει κομούζ, ένα παραδοσιακό όργανο της χώρας.

Συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, και άλλους αξιωματούχους, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «γρατζούνισε» για λίγο τις χορδές του οργάνου του Κιργιστάν, σε μία ολιγόλεπτη στάση του κατά τη διάρκεια περιήγησης.

Η ευκαιρία για τον πρόεδρο της Ρωσίας, να γίνει για λίγο μουσικός ήρθε την Τετάρτη, 26.11.2025, στο Μπισκέκ για τη σύνοδο του CSTO, στο πλαίσιο μίας περιήγησης στους ηγέτες και τους αξιωματούχους στην παράδοση του Κιργιστάν.

 

Πλάνα που δημοσίευσε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου δείχνουν τον Πούτιν να δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο μουσικό όργανο, ενώ παράλληλα ρωτάει για τον σωστό τρόπο παιξίματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ρώσος πρόεδρος, δείχνει το μουσικό του ταλέντο, καθώς κατά το παρελθόν, είχε παίξει πιάνο και δεν δίστανε να τραγουδήσει κιόλας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
79
64
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο 5
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
19
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Newsit logo
Newsit logo